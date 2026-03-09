¿Invasión en la cocina?; 5 trucos caseros y sencillos para acabar con las cucarachas

La presencia de cucarachas en las áreas de preparación de alimentos representa un riesgo sanitario latente debido a la transmisión de patógenos. De acuerdo con el portal especializado en salud ambiental Healthline, la clave para una erradicación efectiva reside en atacar el sistema digestivo del insecto y alterar sus rastros de feromonas.

Eliminar fuentes de humedad y guardar alimentos en recipientes herméticos son acciones fundamentales para acabar con la invasión (estas medidas preventivas interrumpen el ciclo de vida del insecto al privarlo de recursos básicos).

En temporada de calor, aumenta la probabilidad de que las cucarachas entren a tu hogar. Foto: Realizada con IA

Según investigaciones de la Universidad de Kentucky en su departamento de entomología, una limpieza profunda debe preceder a cualquier tratamiento para asegurar que los cebos no compitan con otros restos de comida.

Lee también: Las plagas que podrían invadir tu hogar en febrero; consejos para evitar su infestación

Métodos de control biológico y cebos de acción lenta

La estrategia más efectiva para la eliminación de estos insectos consiste en el uso de sustancias que el animal transporta hasta su nido. De acuerdo con los protocolos de manejo de plagas de The Spruce, la mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar es una herramienta potente; mientras el azúcar atrae a las cucarachas, el bicarbonato de sodio actúa como veneno interno una vez consumido.

Por otro lado, la trampa de ácido bórico se consolida como una alternativa profesional de bajo costo. Al mezclar 2 cucharadas de ácido bórico, 5 de harina de trigo y 5 de azúcar para formar una pasta, se crea un componente que afecta el sistema nervioso y el exoesqueleto de la plaga.

Estas pastas se distribuyen en tapas o platos pequeños en zonas de paso. Según la asociación de especialistas National Pest Management Association (NPMA), el ácido bórico mantiene su efectividad por largos periodos siempre que se mantenga seco y fuera del alcance de mascotas.

Las cucarachas tienen un ciclo de vida dividido en etapas. Fuente: Freepik.

Repelentes aromáticos y barreras físicas en el hogar

Para quienes buscan evitar el uso de polvos, los repelentes naturales ofrecen una barrera sensorial efectiva. El uso de hojas de laurel trituradas en las esquinas y armarios aprovecha el fuerte aroma de la planta para actuar como repelente natural. De acuerdo con el sitio especializado Treehugger, los aceites esenciales de menta y la mezcla de vinagre blanco con cáscaras de limón en un atomizador eliminan los rastros de olor que las cucarachas utilizan para navegar.

Finalmente, las soluciones mecánicas complementan el proceso de saneamiento:

Trampa de pegamento: Utiliza cintas adhesivas en zonas de paso estratégicas.

Utiliza cintas adhesivas en zonas de paso estratégicas. Botes con cebo: Coloca frascos con comida (azúcar o harina) y aplica un poco de grasa en el cuello para que entren y no puedan salir.

Coloca frascos con comida (azúcar o harina) y aplica un poco de grasa en el cuello para que entren y no puedan salir. Sellado de grietas: El uso de silicona o masilla para cerrar aberturas en paredes y zoclos reduce drásticamente los puntos de entrada.

De acuerdo con las guías de higiene de Good Housekeeping, la persistencia en la aplicación de estos trucos caseros y sencillos es lo que garantiza una cocina libre de invasores a largo plazo.

También te interesará:

Salinas Pliego reacciona a la lujosa fiesta de XV años que reunió a J Balvin y Belinda en Tabasco; esto dijo

Cambio de horario 2026: estos son los estados que deberán ajustar el reloj este 8 de marzo

Semana Santa 2026: ¿cuántos días faltan para que comiencen las vacaciones?; esto dice la SEP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov