¿Inspiración para Halloween? Vecinos decoran su casa con calaveras gigantes y se viraliza

Sin lugar a duda, una de las actividades favoritas de Halloween es la decoración del hogar. Grandes y pequeños disfrutan de adornar con todo tipo de criaturas terroríficas, como fantasmas, vampiros y calaveras.

En Estados Unidos, la celebración se vive con mayor intensidad que en otros países de Latinoamérica. Y es que en México predomina la conmemoración del Día de Muertos que tiene lugar el 1 y 2 de noviembre.

Por lo anterior, TikTok se ha convertido en un espacio para buscar inspiración y tener las mejores propuestas para celebrar la época más “spooky” del año, así lo demostraron unos vecinos que adornaron su casa con calacas gigantes.

Calaveras, calabazas, fantasmas y otras criaturas espeluznantes se apoderan de la festividad de Halloween. Foto: AP

Decoración de casa para Halloween causa furor en TikTok

La usuaria @amybeepay compartió en su cuenta de TikTok la elaborada temática con calaveras que unos vecinos de Estado Unidos colocaron en la fachada de su hogar.

La joven transitaba por la calle cuando un conjunto de esqueletos gigantes atrajo su mirada. Por medio de un video mostró cada detalle de la decoración que causó furor entre los fans de Halloween.

Los vecinos colocaron calaveras en todos los espacios que encontraron en su jardín. Algunas sentadas y otras paradas, incluso arriba de su camioneta, trepadas en los postes de luz, podando el pasto, tomando el sol y colgando arriba de los árboles.

Por si fuera poco, también añadieron un pequeño esqueleto de un perro que estaría paseando por la banqueta con su amo, y otro par de calacas dando un paseo en bicicleta.

La reacción a la decoración viral de Halloween

Con la difusión de las imágenes, internautas aplaudieron la creatividad de los vecinos y hasta propusieron entregarles un premio a "la mejor idea para decorar en Halloween":

“Amo a la gente que decora en Halloween”, “Halloween en EU es lo más top”, “Se divierten más esas calaveras que uno mismo”, “Sólo quiero ser uno de ellos, sentarme con ellos”, “Es la mejor decoración que he visto”.

Por otra parte, otras personas destacaron que no podrían decorar sus casas así por la inseguridad en las calles:

“Qué chido poder decorar así y saber que nadie se lo va a robar”, “Lo que me sorprenden de esos lugares, aparte de lindas decoraciones, es que nadie se roba nada”, “En Guatemala no se puede decorar así, saqué un botecito de agua para los perritos de la calle y me lo robaron, y eso qué era del jabón de los trastes”, contaron a manera de anécdota.

