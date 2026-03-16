El pasado viernes 13 de marzo, el creador de contenido Abad, mejor conocido en redes sociales como Insulini, se presentó en el programa matutino Venga La Alegría, junto a su agrupación Los Espantasuegras y el intérprete y compositor de electrocumbia Edmundo Gómez "Raymix".

Este show en el foro de VLA surgió como un intento de reconciliación entre ambos personajes, ya que recientemente se habían visto envueltos en una controversia en la se acusaba a Raymix de haber bajado a Insulini del escenario durante una presentación en la Feria de San Cristóbal en Ecatepec.

¿Qué ocurrió durante el show en VLA?

Durante la presentación musical interpretaron a nivel nacional su último sencillo en colaboración, titulado "Cosmos", como una forma de hacer las paces. Sin embargo, Insulini relata en redes que, antes del show, la producción del programa les pidió que utilizaran playback, una petición que incomodó a los artistas.

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Influencer Insulini trolea a “Venga la Alegría” tras tocar con playback; asegura que Kristal Silva se molestó. Foto: Captura de pantalla YouTube

Para mostrar su desacuerdo, Insulini y Raymix decidieron emplear una divertida estrategia sobre el escenario: cambiar los lugares de cada integrante del grupo. El resultado generó una escena caótica en el set, con el baterista cantando, el vocalista en la batería y el tecladista con un piano de juguete y una pequeña guitarra.

De acuerdo con lo explicado por el creador de contenido en la plataforma de TikTok, esta idea nació tomando como inspiración la dinámica empleada por la banda de rock The Muse en 2009, donde a manera de protesta intercambiaron roles durante un playback obligado en un programa italiano.

¿Broma desata molestia de conductora mexicana?

En su explicación, Insulini reveló que buscaba el momento perfecto para exagerar la escena. Fue así que, al tener la atención de las cámaras, se levantó de la batería, tomó el platillo del instrumento como pandero y el tambor como pelota de fútbol, buscando desorientar a los espectadores.

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"Estoy seguro de que los conductores no se dieron cuenta en un principio, pero después sí. Y fue tan incómodo que incluso Kristal no nos entrevistó y nos mandó a corte de una", comentó el también ingeniero aeroespacial, refiriéndose a la supuesta molestia de la conductora mexicana Kristal Silva.

Hasta el momento, la conductora mexicana no ha confirmado o negado la versión del influencer. No obstante, la dinámica de Insulini no pasó desapercibida entre los espectadores del programa y sus seguidores, quienes hasta se percataron del intercambio de ropa de los integrantes.

Finalmente, esta colaboración musical entre Insulini y Raymex surge en apoyo a Jonathan Sánchez, un ingeniero aeronáutico de 27 años, originario de Tultepec y apodado como "el niño astronauta", quien busca cumplir su sueño de viajar al espacio, en la Misión UNITY en 2026.

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