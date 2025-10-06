Más Información

Huracán Priscilla: ¿cómo afectará a la CDMX?⁠ Esto se sabe

¿Cuándo termina la temporada de lluvias 2025 y por qué ha sido tan intensa?

Lluvia de Meteoros Dracónidas 2025: esta es la hora exacta del espectáculo nocturno

Dua Lipa vive momento incómodo con fan durante un show en Los Ángeles

CURP Biométrica 2025: ¿a partir de qué fecha podrás tramitarla y cuánto cuesta?

La tarde del pasado 5 de octubre, el (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó de manera oficial que la tormenta tropical se intensificó a huracán de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson en las costas del Océano Pacífico.

De acuerdo con los reportes, el centro de este fenómeno tropical se localizó a 470 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 780 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 1 (05/10/2025). Foto: Conagua
"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 1 (05/10/2025). Foto: Conagua

¿Cuáles serán los estados más afectados por el huracán Priscilla?

De acuerdo con las últimas actualizaciones del SMN, el huracán Priscilla se desplaza lentamente hacia el nor-noroeste del país, con una velocidad de 7 kilómetros por hora, justo como se pronósticó.

Esto no significa que su paso será tranquilo, se esperan fuertes vientos, lluvias intensas y un oleaje de 4 a 5 metros de altura. Asimismo, tanto el SMN como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informaron que las precipitaciones pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y propiciar deslaves e inundaciones.

Los estados que se espera sean los principalmente afectados son:

  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Nayarit

¿Cómo se verá afectada la Ciudad de México por el huracán Priscilla?

La Ciudad de México no se verá severamente afectada por el huracán Priscilla, pues se espera que el fenómeno siga su trayectoria hacia el nor-noroeste del país.

Según el SMN, en la capital del país se pueden esperar chubascos con lluvias puntuales fuertes provocadas por un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana y por la entrada de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México.

