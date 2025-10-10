Hombre le propone matrimonio a su novia mientras abre sobre de cartas Pokémon; video se viraliza

Por medio de redes sociales, una pareja se volvió viral al protagonizar una de las propuestas de matrimonio más épicas del mundo geek que cautivó a los fans de Pokemón.

Con este video, los internautas comprobaron que se puede encontrar a la persona indicada que comparta sus gustos y comprenda con amor cualquier cosa que haga feliz al otro.

Hombre le propone matrimonio a su novia mientras abre sobre de cartas Pokémon

En el video que rápidamente le dio la vuelta al mundo, aparece un chico abriendo cartas Pokemón junto a su novia, el cual es su hobbie favorito y en pareja van mostrando una a una y comparando su poder con el resto.

Sin embargo, el sobre de la chica fue cambiado sin que se diera cuenta, ya que contenía una carta personalizada donde su novio le pidió matrimonio. Al verla, ella reaccionó con sorpresa y con una gran sonrisa se volteó para escuchar la pregunta esperada de su ahora prometido.

“Te amo mucho, y me importan todos los momentos que hemos pasado juntos al ser amigos, pero quiero pasar el resto de mi vida contigo… ¿te casarías conmigo?", mencionó el hombre.

"Propuesta"



En otra parte del video, el joven muestra cómo escribió en la tarjeta el nombre de su novia junto a la romántica petición, demostrando que no es la forma, ni el lugar; sino el detalle y la intención con la que se realiza una propuesta matrimonio.

