Historias de San Valentín; cuando enseñar se vuelve un acto de amor y compromiso social

En el marco del 14 de febrero, donde suele hablarse del amor por la pareja y los amigos, el cariño por la labor diaria cuenta mucho para gozar de una vida plena, donde la vocación puede transmitirse a otras personas y generar un impacto positivo.

En ese sentido, la docencia es una de las formas más inspiradoras de compartir el amor por lo que se hace, donde incluso puede cambiar el futuro de muchos jóvenes, por ello Azucena Serrano Rodríguez, Profesora Investigadora en la UAM Xochimilco que dedica compartir su interés con los alumnos de la carrera de Política y Gestión Social, detalló para el para El UNIVERSAL como fue que su gusto por la política, se convirtió en una fuente de conocimiento para forjar el camino de las nuevas generaciones.

Universidad Autónoma Metropolitana . Foto: Especial

Cuando la vocación se vuelve una fuente de conocimiento para las futuras generaciones

Más allá del interés por la política que la acompañó desde una etapa temprana, Serrano descubrió su gusto por la docencia durante su carrera universitaria y al impartir talleres en comunidades: “Me gustaba mucho mi carrera y siempre me apasionó el estudio de la política”, señaló.

Con gratitud y responsabilidad, Azucena comparte su vocación día con día con los jóvenes, haciendo que durante su formación profesional visualicen el impacto social que tendrán como futuros servidores públicos.

“Mis alumnos, van a ingresar en un futuro a distintas instituciones públicas y es muy importante prepararlos profesionalmente para que una vez que ocupen un cargo, desempeñen una buena labor y sean buenos servidores públicos, ya que eso va impactar al país”, detalló.

Ejercer la política con responsabilidad

En la práctica de la política, Azucena, se percató que algunos funcionarios no desempeñan su cargo con la responsabilidad que implica cada decisión, por ello decidió dedicar su labor docente a generar ese interés en los universitarios.

“Algo que veo, es que trabajo con generaciones que a veces no les gusta la política y mi reto era generar ese interés, explicando cómo la política y una toma de decisiones en el ámbito público puede impactar. A partir de ahí, descubrí que eso me gusta”, dijo.

“Yo lo que busco es que se den cuenta de la importancia de que los ciudadanos estemos bien informados, que la licenciatura no debe verse como un puente práctico para ganar dinero, sino para desarrollar habilidades como el pensamiento crítico y competencias que no vana a obtener en ningún otro lugar y trato de darles esas herramientas para que puedan aportar algo bueno a la sociedad”, añadió

Formar jóvenes críticos y responsables es la misión que nace del amor por la política. Foto: Pexels

Resaltar la importancia del conocimiento y el desarrollo de competencias

Transmitir un interés genuino, en jóvenes que muestran indiferencia en temas políticos se convirtió en un reto que afronta cada día, pero que sin duda, gracias a su labor sus alumnos construyen una nueva visión donde su participación será clave.

“Muchas veces vienen con el chip de que su trabajo será ocupar un lugar en una oficina y yo les trato de dar el mensaje de que no deben tener límites, que van a llegar a tan lejos como quieran siempre y cuando haya esfuerzo y voluntad”, concluyó.

