Herly RG exhibe gordofobia y responde a críticas: “acosar a la gente no está bien”

Herly RG se ha ganado un lugar en internet tras encabezar una lucha contra la gordofobia. Una vez más, la influencer y activista se pronunció en contra de los ataques a las personas por su apariencia física.

La semana pasada la tiktoker acudió a la premiere de “Barbie, la película” en la Ciudad de México. Asistentes al evento la capturaron en la firma de autógrafos de Ryan Gosling, por el momento todo marchaba bien, incluso tenía una sonrisa en su rostro.

Sin embargo, un usuario de Twitter la acusó de ser incongruente con sus posicionamientos ante "los privilegios del hombre blanco heterosexual" y los estereotipos de belleza para las mujeres.

Ante ello, Herly RG se pronunció e hizo un llamado para dejar de utilizar la palabra “gorda” como insulto. Los fans de la influencer reaccionaron enfurecidos pidiendo cancelar al usuario, pero ella solicitó no acosarlo ni dejarle comentarios de ”hate”.

“Acosar a la gente no está bien, no porque el señor lo haga nosotros haríamos lo mismo, no caigan tan bajo, acosar a la gente no está bien”, escribió vía Twitter a sus followers.

Herly RG hace un llamado para poner alto a la gordofobia

“Que perro desmad** se armó sólo por sonreír cuando pasó Ryan Gosling. Voy a cuidar más mis expresiones en próximas alfombras”, refirió en tono de broma sobre lo acontecido en la premiere.

Al cabo de unas horas reaccionó a la polémica en la que se vio involucrada. “Quiero aclarar que siempre voy a estar abierta al diálogo y debatir, pero cuando su argumento es acompañado de un “gorda” como insulto, automáticamente tengo todo el derecho a señalarlos por lo pendej** que son”, escribió.

Herly RG también recordó que durante su trayectoria ha enfrentado múltiples críticas sobre su apariencia física con las que han internado poner en duda su activismo.

“Y yo sé que no tengo nada que aclarar, pero en estos 3 años no les ha quedado claro que NO ODIO A LOS HOMBRES, simplemente hago una sátira de actitudes de la ver** y ya”, concluyó.

Pese al escándalo, la tiktoker dijo haber disfrutado su estancia en el evento. Y colgó una foto de ella con las celebridades que conoció, como Martha Higareda.

¿Qué es la gordofobia?

De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), se le llama gordofobia a la discriminación que viven las personas en referencia a su peso.

El concepto tiene su origen en la expresión en inglés fatphobia. Dicho fenómeno sociocultural tiene sus raíces en prejuicios valorativos e incitadores de odio contra los cuerpos que no entran dentro de los cánones estéticos o de belleza.

Según el Copred, este tipo de discriminación produce consecuencias a nivel social, emocional y mental en las victimas.

Algunos de los efectos de la gordofobia son: limitación en el acceso a derechos, problemas de salud mental, repulsión y rechazo social, desórdenes alimenticios como la anorexia, la bulimia y ’trastorno por atracón’, así como acoso y hostigamiento en redes sociales.

