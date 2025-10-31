Halloween 2025 👻: las mejores frases e imágenes para asustar en WhatsApp este 31 octubre, según la IA

Este viernes 31 de octubre se celebra en muchos países Halloween o Noche de Brujas; una festividad que tiene su origen en el festival celta Samhain, el cual marcaba el final del verano y el tiempo de cosecha y el inicio del invierno, en el que se creía que los espíritus podían cruzar al mundo de los vivos.

Hoy en día es una celebración que incluye disfraces, dulces y adornos terroríficos, la cual se ha extendido al mundo entero principalmente por influencia estadounidense.

Por ello, este 31 de octubre, las redes y los chats se llenan de calabazas, fantasmas y mensajes ingeniosos, ya que en la era digital, Halloween ya no solo se celebra con disfraces en el mundo físico: también se vive en WhatsApp.

Entre stickers espeluznantes, memes de brujas y emojis de murciélagos, miles de personas buscan la frase perfecta para enviar a amigos, familia o pareja. Si aún no tienes la tuya, aquí te compartimos una selección de los mejores mensajes para desear un “terroríficamente feliz” Halloween sin salir del chat.

Decoraciones típicas de Halloween. Imagen: Pexels

Las mejores frases para enviar por WhatsApp u otras redes este Halloween

De acuerdo con el chatbot de Inteligencia Artificial (IA), ChatGPT, desarrollado por la empresa OpenAI, estas son las mejores frases para enviar por WhatsApp o redes en general este Halloween:

🕸️ Divertidas y casuales “¡Feliz Halloween! Que tus dulces sean muchos y tus sustos pocos 🍬👻”

“¡Feliz Halloween! Que tus dulces sean muchos y tus sustos pocos 🍬👻” “Si esta noche ves algo raro… tranquilo, soy yo disfrazado de tus pesadillas 😈”

“Hoy no respondo mensajes, solo conjuros ✨🔮”

“Cuidado con lo que deseas esta noche… podría aparecer en tu puerta 🎃”

“Truco o trato... pero mejor trato, que los dulces están carísimos 😅”

🧛 Tenebrosas y misteriosas

“Esta noche, las sombras bailan y los fantasmas susurran tu nombre… 👁️‍🗨️”

“Halloween: la única noche en que los monstruos somos los más normales del mundo 👻”

“Las brujas salen a volar… y yo solo salgo a buscar dulces 🧙‍♀️🍫”

“Apaga las luces, enciende las calabazas… y deja que la oscuridad te abrace 🎃🌑”

“No todos los monstruos dan miedo… algunos escriben por WhatsApp 😜”

La magnitud de Halloween es tanta que es costumbre esperar los disfraces de los famosos. Foto: Instagram

💀 Para enviar con estilo o en grupos

“¡Feliz Noche de Brujas a todos! Que el único susto sea la báscula mañana 😅🍭”

“Modo Halloween activado: dulces, sustos y cero dramas 🕷️🧡”

“Si recibes este mensaje… ya es tarde. Te he invocado 😈📱”

“Hoy todo se vale: disfraces, risas y un poco de miedo. ¡Feliz Halloween! 🎃”

“Cuidado… alguien está leyendo este mensaje detrás de ti 👀💀”

🩸 Románticas con toque oscuro

“Eres mi hechizo favorito ❤️‍🔥🧙”

“Contigo ni las noches más oscuras dan miedo 🌕🖤”

“Olvida los fantasmas… el único que me asusta es perderte 👻💕”

“Quisiera ser calabaza para iluminar tu noche 🎃💫”

“Eres tan dulce que ni necesito truco ni trato 🍭💋”

