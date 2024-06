Hackean cuenta de X de Canal Once; "todo lo publicado recientemente no habla por la institución", alerta director El director de Canal Once, Carlos Brito, fue quien alertó de dicho ataque la tarde de este miércoles

El director de Canal Once, Carlos Brito Lavalle, reportó la noche de este miércoles que la cuenta de X, antes Twitter, del instituto sufrió un ataque. Foto: Especial