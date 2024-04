Los resbalones de canal once

Con mucha pena y sin tanta gloria el programa de Canal Once “Respondes o resbalas” que se estrenó a mediados de febrero ya no se transmite. ¿El argumento? La veda electoral. El formato del programa era entrevista y juego de trivia con personalidades de la vida pública; en sus tres emisiones los invitados fueron Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México y ahora candidata como senadora por parte de Morena; Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal, Camila Martínez, candidata a diputada local también por Morena, y Manuel Pedrero, youtuber asiduo a las mañaneras y simpatizante de la 4T. De esta experiencia nos surgen dos dudas: ¿Acaso es imposible para Canal Once encontrar invitados para su programa fuera del universo de la 4T y así no interferir con la veda electoral? ¿Por qué estrenar un programa de televisión con tintes políticos a tres semanas del inicio de las campañas? La cancelación confirma la mala administración del canal público de televisión.

Exigen justicia por el asesinato del bailarín Maximiliano Corrales

Esta semana se cumple un año del brutal asesinato de Maximiliano Corrales, coreógrafo y bailarín, originario de Sinaloa. Un crimen que continúa en la impunidad; que impactó al mundo de la danza en México y que, desde entonces, ha sido motivo de varias protestas y manifestaciones nacionales. Para honrar a Maximiliano y exigir, una vez más, justicia, se está convocando hoy, a las 23:00 horas en el Hemiciclo a Juárez y hasta la una de la mañana del 18 de abril, a llevar herramientas de jardinería y flores que serán sembradas. También se encenderán veladoras y se le rendirá homenaje con la proyección de videos y canciones. "¿Qué es más poderoso que el dolor y la rabia organizadas?", se lee en las publicaciones en redes sociales que convocan a los que quieran unirse para alzar la voz. (Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com)