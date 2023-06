¿Gentrificación? Usuario exhibe altos costos de tamales en restaurante de CDMX

En redes sociales circula una imagen del menú de un restaurante donde se muestran diferentes platillos de la comida mexicana; sin embargo, algo que llamó la atención son los icónicos tamales de la Ciudad de México, pues rondan el precio de 120 a 210 pesos; hecho que causó indignación en redes.

Por medio de Twitter, el usuario @LosWhitexicans compartió una imagen donde se muestran los precios de algunos platillos.

Asimismo, el usuario acusó de una gentrificación por el alto precio de los tamales.

Lee también TikTok: Usuario exhibe gentrificación en La Merced con tour de 4 mil pesos

¿Cuál es el precio de los tamales?

En la imagen se aprecian los precios del restaurante; sin embargo, en ningún momento se menciona el nombre del sitio.

- Tamal de elote: 135 pesos.

- Tamalito frito de quelites: 150 pesos.

- Tamalito de hongos: 120 pesos.

- Tamalito de rajas: 210 pesos.

Lee también TikTok: Sacerdote predica alabanzas con canciones de Bad Bunny y lo tunden en redes

Aunado a ello, se observan otros platillos como: Panuchos de cochinita pibil a 270 pesos, cazuelita de escamoles a 360 pesos y Ceviche Mar de Cortés a 270 pesos.

Usuarios de redes sociales criticaron los altos precios del platillo mexicano. Foto: Twitter. @LosWhitexicans

Por su parte, internautas de la red social criticaron los precios del lugar:

“Prefiero al puesto de tamales que se pone por mi casa”, “Recuerda que en este tipo de lugares no te venden productos, te venden ‘experiencias’”, “Atención chavxs, ya no se puede servir comida mexicana en los restaurantes, ya que se considera gentrificación”,” El tema de la gentrificación últimamente me está causando mucho ruido”, son algunas reacciones de usuarios.

Lee también VIDEO: David Beckham cocina al ritmo de Juan Gabriel y se viraliza en TikTok

¿Qué es la gentrificación?

La gentrificación se refiere al proceso de renovación urbano en el cual los barrios tradicionalmente ocupados por personas de menores ingresos son reemplazados por personas de mayores ingresos y con un mayor poder adquisitivo.

Esto a menudo resulta en un aumento en los precios de la propiedad y en la exclusión de los residentes originales del área.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





aosr