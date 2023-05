Gatito disfruta de su sesión de barbería casera y enamora en la red

Los gatos son esos animales domésticos que tienen un carácter muy especial. No sólo son muy independientes, sino que suelen gustar de muchos mimos además de no gustarles para nada el agua, pero sí algunos han mostrado que se sienten muy cómodos en una sesión de estilismo.

Lee también: ¿Qué son los kpopers, el fenómeno musical presente en shows y redes?

Y un gato enterneció a todos en Tik Tok cuando un usuario mostró cómo trabajaba sobre el pelaje del felino que permanece intacto mientras lo embellecen. El joven de la barbería pasa la máquina de cortar mientras se ve por el espejo. Hay que decir que al gato no se lo ve para nada incómodo.

Una barbería atendió a un gato.

De acuerdo al video que es viral en Tik Tok, el gato disfruta del ‘corte’ que le hace el humano, porque de rato en rato cierra los ojos y se mueve de manera muy particular. La escena se hizo viral y muchos internautas se enternecieron no sólo por la actitud del gato sino por la del joven que le dedicó tiempo y paciencia al look felino.

Lee también: ¿Quiénes son Blackpink, el fenómeno del K-Pop que llegará a México?

Cuando el video en Tik Tok se hizo viral, los usuarios no dejaron de hacer tiernos y divertidos comentarios. “Qué lindo el michi”, “Qué hermoso gatito”, “Se le ve tan lindo y cuidado”, “Se va de caza en el techo”, “¿A dónde se irá el gato?, “Yo también quiero ese corte”, “¿Dónde me hago el mismo corte” , manifestaron en las redes sociales. Claramente los animales son protagonistas de os videos virales y este es apenas una muestra.

Así es que muchos animales tienen a sus fanáticos en las diferentes plataformas digitales como Tik Tok. Por otra parte, el video que se viralizó tiene una descripción con mucho humor. “Listo para ir al techo, cliente satisfecho”, escribió el joven que lo compartió. La publicación tiene miles de reproducciones además de muchos Me Gusta y comentarios.