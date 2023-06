¿Fue un accidente? Intentan grabar video "aesthetic", pero se encuentran con una peculiar escena

TikTok se ha convertido en una de las aplicaciones favoritas entre las personas, incluso Facebook e Instagram intentaron imitar la forma de hacer videos; sin embargo, los reels no tienen tanto alcance.

Justo por eso la plataforma se convirtió en la favorita, ya que cualquier persona puede ver los videos que compartes (si así lo deseas).

Otra cosa que llamó la atención de los usuarios fueron los “trends”, que no son otra cosa más que la réplica de pasos de baile o de retos.

Intentan grabar video "aesthetic" y no sale como esperaban

En TikTok surgieron varios audios con la canción “Bésame Mucho”, pero interrumpida por otra. Es decir, primero se escucha una estrofa de la balada y después se escucha otra canción ajena a ésta.

Varios internautas aprovecharon el gracioso audio para hacer bromas, o compartir inusuales escenas.

Tal como fue el caso de la cuenta de @andr3scardenas, que compartió una peculiar situación. En su metraje que describe que intentó hacer un video "aesthetic" en México, se ve que un tráiler lleva un auto enfrente, pero ¡lo va arrastrando!.

No se detalla si se trató de un accidente, pero el conductor del auto intentó “detener” el vehículo pesado con la mano, mientras que el copiloto hace una señal con la mano para decir que, al parecer, ellos están bien. El video ya supera las 15 millones de vistas.

La reacción del conductor y el copiloto llamaron la atención de los usuarios quienes comentaron lo siguiente: “¿Alguien más vio que lo viene deteniendo con la mano?”, “Cómo quiere parar el camión con una mano”, “El copiloto”, “El del tráiler: ¿por qué todos me ven?”, “Es que no traigo gasolina”, “Ese wey está salvando el carro con su mano”, “Como México no hay dos”, entre otros.

