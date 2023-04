Fofo Márquez, influencer que recientemente lanzó un video con una polémica declaración sobre Julián Figueroa, músico e hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales tras arremeter contra HotSpanish.

A través de su cuenta de TikTok Fofo Márquez se mostró molesto con el creador de contenido, a quien calificó como falsa amistad e interesado y aseguró que “se olvidó de los que le dieron la mano en algún inicio”.

Lee también TikTok: Fofo Márquez crea polémica sobre muerte de Julián Figueroa; "él era adicto", asegura

De acuerdo con lo que el propio Fofo Márquez contó en una serie de videos, HotSpanish habría colaborado con él en múltiples videos cuándo éste aún estaba en su faceta de “Niño Millonario”. La molestia comenzó cuando los videos de retos comenzaron a ser un éxito y HotSpanish se olvidó de Fofo.

“Miren yo no soy de hablar mal de la gente, pero la verdad es que sí estoy sentido que hagan este tipo de cosas, cuando yo estaba en mi boom, el año pasado, estaba polémica tras polémico, y esta persona no me soltaba”, comentó.

Además, el youtuber conocido como “el niño millonario” arremetió contra HotSpanish; “yo sé muchas cosas, no me hagas hablar. Sé cómo funcionan esos retos”.

Tras lanzar dicha “amenaza”, algunas personas que también siguen a HotSpanish lo dejaron de seguir, situación que le generó más molestia.

¿Por qué inició la polémica entre Fofo Márquez y HotSpanish?

En un par de videos que Fofo Márquez compartió en su cuenta de Facebook explicó cuál es su molestia con el influencer conocido por los retos en los que regala dinero.

El influencer explicó que su participación en los videos de HotSpanish, cuando él estaba en su boom, permitieron que el canal de Roberto creciera en millones de vistas, por lo que aseguró que éste sólo lo usaba para su canal.

Lee también ¿Qué sabemos de HotSpanish, el influencer que mandó a un joven al hospital?

“Ahorita estás en tendencia Roberto, pero a mí sí se me hace muy feo que te olvides de la gente que te dio la mano”.

Fofo Márquez mostró las visualizaciones que le dieron sus colaboraciones al canal de HotSpanish e incluso dio a conocer cuánto gana éste por cada video. De acuerdo con lo narrado por el influencer, HotSpanish ganaría hasta 30 mil dólares por un video con 30 millones de vistas.

El influencer también lamentó que a partir de que dio a conocer su versión de la amistad con HotSpanish decenas de personas dejaron de seguirlo en redes sociales.

Esta es mi m0lestia con Hotspanish 😞😤 pt2 Posted by Fofomqz on Friday, April 14, 2023



