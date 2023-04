¿Fan de Blackpink? Habrá zona para padres y tutores en concierto del Foro Sol

¡La espera terminó! Blackpink ofrecerá dos conciertos en la Ciudad de México. Los fans de la agrupación se han mostrado ansiosos en redes sociales, ya que se trata de la primera vez que la banda surcoreana pisará el país.

Los espectáculos se llevarán a cabo este miércoles 26 y jueves 27 de abril. A temprana hora, fans comenzaron a arribar a las inmediaciones del Foro Sol con pancartas y carteles en apoyo a sus idols.

Desde su formación en 2009, Blackpink ha mantenido la alineación original: Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé. El fenómeno del K-Pop surgió de un proyecto de la agencia YG Entertainment, con el cual buscaban a un grupo de chicas para lanzarlas al estrellato.

¿Cómo será la zona para padres y tutores en concierto de Blackpink?

Semanas atrás, Blackpink se presentó en el festival de Coachella 2023. Las idols subieron al escenario e interpretaron algunos de sus temas que acumulan millones de reproducciones, entre ellos, “Pretty Savage”, “Whistle” y “Don´t Know What to Do”.

En medio de la euforia por la banda de K-Pop, en el Foro Sol se habilitará una zona para padres y tutores a fin de que puedan esperar a sus hijos e hijas mientras salen del evento.

La medida aplica para aquellas personas que no compraron boleto, pero llevarán a los "blinks", así lo dio a conocer la agrupación tras anunciar el flyer del Tour "BORN PINK" 2023.

La zona de espera se habilitará a partir de las 14:30 horas y se suspenderá una vez que termine la presentación de la girlband.

Blackpink dio una probada del setlist de su concierto en México durante su show en Coachella 2023. Foto: Facebook

El área de padres y tutores estará ubicada en el ingreso de la Grada 2 del Foro Sol.

Asimismo, la cuenta oficial de Blackpink México emitió una serie de recomendaciones para disfrutar el show y recibir con entusiasmo a Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé.

Sigue estos tips y disfruta del concierto de Blackpink

-A los asistentes en las gradas se les invita a encender la linterna de sus celulares durante la canción "Plating With Fire"

-Cuando las integrantes se presenten de manera individual en el escenario, los "blinks" entonarán una porra

-En cada presentación en solitario de Blackpink se iluminará el recinto de un color distinto

-Por ultimo, se aconseja levantar los banners o pósters conmemorativos y cantar "Cielito Lindo" durante la toma de la fotografía de la banda desde el escenario.

