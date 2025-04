Estudiantes preparan hot cakes en salón de clases tras prohibición de comida chatarra en escuelas; video se viraliza

Desde el 29 de marzo, entró en vigor una nueva medida impulsada por el gobierno federal para restringir la venta y distribución de alimentos chatarra dentro de los planteles educativos del país.

La disposición busca proteger la salud de niños, niñas y adolescentes, combatiendo los altos índices de obesidad y enfermedades relacionadas con la mala alimentación. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los estudiantes comenzaran a responder, no con protestas, sino con creatividad.

Un video publicado en redes sociales ha llamado particularmente la atención: un grupo de alumnos de secundaria decidió cocinar hot cakes dentro del salón de clases, como alternativa a los productos ahora prohibidos. Utilizando una parrilla eléctrica y un sartén, prepararon panqueques en pleno horario escolar, mientras un texto sobre el video hacía referencia directa a la presidenta de México: “Nosotros en la escuela porque Claudia Sheinbaum prohibió la comida chatarra”.

Videos Viral en TikTok. Foto: Captura de pantalla en TikTok

Lee también: Crean piñata inspirada en Carlota "N", abuelita acusada de doble homicidio en Chalco; causa indignación en redes

La grabación, que rápidamente acumuló cerca de un millón de reproducciones, desató un aluvión de reacciones en redes sociales. Algunos internautas aplaudieron la iniciativa y el sentido del humor de los jóvenes. “Al menos será una generación que sabrá cocinar”, comentó un usuario, mientras otro ironizaba: “No que un México sin hambre, Claudia, ve a estos hijos de perra jajaja”.

El video que encendió las redes y las sartenes

En la sección de comentarios, abundaron también frases humorísticas como: “El profesor: hey, la bolita de atrás que están comiendo, me hacen un hot cake porque ya se me bajó la presión”, “el profe: si me hacen uno los paso con 8”, y “ojalá no hagan revisión de mochila y ustedes ahí con el sartén, la parrilla, la mantequilla y la harina”.

A pesar del revuelo, hasta ahora no se ha identificado en qué escuela o estado ocurrió el hecho, ni si hubo algún tipo de consecuencia disciplinaria para los estudiantes implicados.

Tampoco la Secretaría de Educación Pública ha emitido un pronunciamiento formal ante este tipo de reacciones juveniles frente a la nueva norma.

El trasfondo de esta medida, promovida y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de su estrategia de salud nacional, es reducir la presencia de productos con altos contenidos de azúcar, grasas saturadas y sodio dentro de los centros educativos.

Aunque con buenas intenciones, muchos han señalado que la prohibición ha llegado sin alternativas viables y accesibles para las y los estudiantes.

Lee también: ¿Por qué Chingu Amiga está siendo criticada en redes?; esto se sabe

Lo cierto es que este video ha encendido un nuevo debate sobre cómo las políticas públicas impactan directamente en la vida diaria dentro de las escuelas. Si bien la reforma busca un cambio estructural en los hábitos alimenticios, también deja ver que la falta de planificación puede empujar a los alumnos a buscar soluciones improvisadas.

Por ahora, los hot cakes se convirtieron en símbolo de una juventud que no solo tiene hambre, sino también ingenio.

También te interesará:

Salinas Pliego revela por qué se rompió su amistad con AMLO; "me di cuenta de su verdadera personalidad"

Totalplay ajusta precios; usuario de X pide cambiar de compañía y Salinas Pliego le responde

Luna Rosa 2025; esta es la hora exacta del fenómeno astronómico en México

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/