Estos 3 alimentos son ideales para eliminar la flacidez

La flacidez en nuestro cuerpo resulta muy difícil de eliminar, ya que se evidencia con el paso del tiempo y según datos de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), casi el 36% de la población recurre a la medicina estética, el 40% después de los 26 años.

Hay que decir que de ellos, la mayoría son mujeres: cinco de cada diez mujeres y dos de cada diez hombres son usuarios de tratamientos estéticos. Pese a que un 56,7% de los pacientes de medicina estética escogen tratamientos faciales exclusivamente (siendo los rellenos dérmicos y la toxina botulínica los más demandados), los tratamientos corporales destinados a combatir celulitis y flacidez y reducir la grasa corporal también están a la orden del día.

A su vez, para contrarrestar este proceso natural, existen diversos tratamientos corporales para mantener los niveles de colágeno en nuestro organismo. Según Sonia Almela, directora de Me&Me Cosmetics, lo más efectivo a la hora de prevenir la flacidez tanto en el rostro como en el cuerpo es "estimular la proteína que interviene en la creación de colágeno, es decir, ayudar al cuerpo a que siga haciendo los procesos que impedirán que se degrade. El futuro de la cosmética tiene que pasar, sin duda, por estimular las funciones, más que por aportar un activo en concreto".

Flacidez. Fuente: Freepik

Además, se recomienda realizar ejercicio físico de fuerza de forma regular y mantener una dieta equilibrada. "Aquellas personas que no tengan claro qué es exactamente una alimentación saludable y variada, lo mejor que pueden hacer es consultar con un nutricionista para que diseñe un plan de alimentación acorde a las necesidades de cada etapa de la vida". Otra cuestión es la de armar un correcto plan de alimentación, que pueden ayudar a tener una piel sana y con buen aspecto, así como a retrasar la aparición de la flacidez.

Los 3 alimentos que te pueden ayudar a combatir la flacidez

1. Agua: el consumo constante de agua es una de las claves para mantener la piel tersa. "Cuando envejecemos la piel pierde la capacidad de retener nuestra propia agua. De hecho, la turgencia de las pieles jóvenes se debe a que sí retienen agua", señala Almela, quien además explica que es fundamental tanto beber agua como consumir alimentos ricos en ella.

Agua. Fuente: Freepik

2. Frutas y verduras de temporada: La dieta rica en antioxidantes también ayuda a contrarrestar el envejecimiento celular. Según un artículo publicado en la revista farmacéutica Elsevier, señala que los antioxidantes "frenan las reacciones de oxidación de las células a partir de las cuales se originan los nocivos radicales libres. Por tanto, su papel es clave en la reducción de enfermedades cardiovasculares, de tumores y de enfermedades neurodegenerativas".

Frutas de estación. Fuente: Freepik

3. Cítricos: La vitamina C resulta fundamental para numerosas funciones de nuestro organismo, sobre todo para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. Este tipo de frutos resultan decisivos en procesos como la sanación de heridas, la absorción del hierro y la formación de colágeno, entre otros. Pese a que se ha puesto de moda suplementarla, en líneas generales no suele ser necesario, ya que es una vitamina muy presente en la dieta, en alimentos como los pimientos, las fresas, el kiwi, los cítricos o el melón, entre otros. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Nutrients, la vitamina C puede contribuir a la reparación de la piel y a evitar los síntomas del envejecimiento.