"Es fácil enamorarte de Latinoamérica cuando tienes dinero”; reflexiona por qué los extranjeros prefieren migrar

El influencer conocido como Zac Morris, famoso por los videos que comparte en Instagram y YouTube, compartió una reflexión sobre porqué los extranjeros prefieren vivir en Latinoamérica antes que en sus países de origen.

Zac Morris, psicólogo estadounidense y creador de contenido en Instagram, se hizo viral en Internet cuándo compartió un video llamado “Las 7 razones por las que prefiero vivir en Colombia”, país del que finalmente obtuvo la nacionalidad.

Pero fue hasta que grabó un segundo video en el que le cuestionaba a distintas personas si preferían vivir en Estados Unidos o en Colombia que comprendió por qué los latinoamericanos preferían emigrar de su país de origen.

Allí se dio cuenta que la mayoría de las personas a quienes les había preguntado, respondían que Estados Unidos, sin embargo uno contestó que Colombia, lo que llamó su atención y le cuestionó el porqué: a lo que el joven respondió que por las posibilidades.

“Me dejó impactado, pero no entendí porqué. Luego recibí la ciudadanía colombiana, el honor más grande de mi vida, pero con eso algo cambió. Colombia era mi paraíso, pero después de ser ciudadano comencé a sentir la desigualdad, la corrupción, la falta de seguridad y oportunidades diferente.”

Aunque la intención de Zac Morris al grabar el video de “Las 7 razones por las que prefiero vivir en Colombia”, era inspirar a los colombianos a apreciar su país, logró reflexionar sobre una problemática más profunda relacionada la migración tan común en países de América Latina.

“Siempre sabía que esos países existían en Latinoamérica, pero cambiaron de ser problemas ajenos a problemas personales, porque ahora Colombia es mi patria”.

Así llegó a la conclusión de que el joven que respondió que prefería vivir en Estado Unidos, era una persona de bajos recursos y él siempre había vivido como una persona con dinero.

“Me di cuenta que yo en Colombia siempre he vivido como un colombiano rico y que es fácil enamorarte de Latinoamérica cuando tienes dinero y sin dinero puede ser difícil”, indicó.

Finalmente reflexionó que el título del video que lo hizo famoso debió ser “por qué prefiero vivir en Colombia con dinero, en vez de vivir en Estados Unidos”.

El video que cuenta con más de 86 mil “Me Gusta” en Instagram ha sido bien recibido por los usuarios, quienes señalan la precaria situación económica que viven muchos de los sectores de la población en los países de Latinoamérica.

Los internautas han compartido sus impresiones y calificado de certera la reflexión.

“En serio si todos los extranjeros que vienen a vivir a estos lugares entendieran eso… muchos viven en una burbuja de privilegios…”, comentó una de las usuarias, “Exacto!!! Lo mismo pasa en Chile, yo me vine a Canadá y mucha gente me ha dicho Oye, pero por qué?! Si Chile es hermoso!!! Bueno, ahí está la respuesta, una vez que tienes que vivir de un sistema clasista y segregador, ya no es un paraíso”, comentó otro.

