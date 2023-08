Taylor Swift ya estaría en México. Hoy es el primero de cuatro conciertos consecutivos que realizará en el Foro Sol y la euforia por la interprete de “Fearless”, “Cruel Summer” y “Look What You Made Me Do” se percibe entre sus fans, autodenomínadas “swifties”.

En redes sociales han comenzado a circular videos e imágenes del momento en que Swift habría llegado a México. Así como de la entrada “de película” con la que los fans creen se presentó al Foro Sol, ubicado en la alcaldía Iztacalco.

Desde el anuncio de la llegada de The Eras Tour a México, se generó gran expectativa. Incluso la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó que el evento dejaría una derrama económica de mil millones de pesos.

Entre lentejuelas, sombreros country y friendship bracelets, las fans se dan cita para ser parte de este primer concierto, que promete cumplir con sus expectativas más exigentes.

Elisa, Dani y Camila esperan para poder ingresar al Foro Sol. Foto: Araceli García/ EL UNIVERSAL

Momento en que Taylor Swift llegó a México

Estos días las cuentas de fans han estado el doble de activas. Allí ha comenzado a circular un video del momento en que Taylor Swift habría llegado a México. La cantante, quien portaba una gorra y una playera color gris, descendió de una aeronave acompañada de personal del aeropuerto que utilizaba chalecos amarillos. Se desconoce el momento exacto en el que fueron tomados los videos.

Sabrina Carpenter, invitada especial en The Eras Tour México llegó la noche del pasado miércoles a la Ciudad de México. La cantante fue captada por fans en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México.

Filtran supuesta fotografía de Taylor Swift en CDMX

En Twitter, red social actualmente conocida como “X”, se filtró una supuesta fotografía de la cantante originaria de Pensilvania en los controles de seguridad del aeropuerto. En la imagen se aprecia a Swift vistiendo una playera con la leyenda “The Beatles” y una gorra gris.

En la imagen se alcanza a ver a un hombre portando una playera verde soldado con una bandera de México. El hombre, quien porta un chaleco color verde, aparentemente verifica los papeles de la cantante para su ingreso al país.

Una fotografía filtrada en Twitter mostraría el momento en que Taylor Swift llegó a México. / Foto: Twitter

“De película”: entrada de Swift al Foro Sol

En redes sociales comenzaron a circular videos en el momento en que un convoy de camionetas ingresa al Foro Sol escoltado por patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como vehículos escolta y motopatrullas.

En un guiño a la cantante, este jueves el Foro Sol apareció en Google Maps como “Foro 1989, Taylors Version”. Situación con la que Google México bromeó a través de su cuenta de redes sociales colocando una fotografía con “friendship bracelets” donde se lee Google.

TAYLOR ALISON SWIFT ACABO DE LLEGAR AL FORO 1989 TAYLORS VERSION ( ANTERIORMENTE CONOCIDO COMO FORO SOL EN MEXICO ) #TSTheErasTour #MexicoCityTSTheErasTour https://t.co/p8aUGKHmse pic.twitter.com/0mGkMP1z6B — Taylor Swift Updates latam (@taylorswiftco_) August 24, 2023

Otro video también difundido en redes sociales exhibe el convoy antes descrito recorriendo las calles de Ciudad de México a gran velocidad. Hubo usuarios que incluso criticaron que este utilzara el carril confinado del Metrobús.

Hasta el momento la cantante no ha publicado ningún mensaje referente a su visita a México para su gira The Eras Tour.

Memes por inicio de la gira de Taylor Swift en México

Lo que ha sobrado es creatividad. Los perfiles se han llenado de memes anunciando la llegada de Taylor Swift a México, de “swifties” resignados que no alcanzaron boleto para concierto y de quienes celebran que hoy oír fin verán a su artista favorita en vivo.

Los fans están ansiosos por corear sus canciones favoritas tras cumplir con todas las tradiciones que marcaba la asistencia a The Eras Tour de Taylor Swift.

Taylor Swift volando diario de Estados Unidos al Foro Sol porque no aguantó el olor de la cdmx pic.twitter.com/X4twPDgRcf — Migue (@sinbuenostuits) August 24, 2023

Taylor Swift llegando a México y viendo un Rotoplas navegando a media calle 🥵 pic.twitter.com/MBQWGCcegH — 🇲🇽 México Mágico ✨ (@EnMexicoMagico) August 24, 2023

Se filtran las primeras imágenes de #TaylorSwift en la Ciudad de México.🇲🇽😮‍💨 pic.twitter.com/k4Mz0sA1qa — MUNDIAL DE MÚSICA (@MundialMusicaMx) August 25, 2023

