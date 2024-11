Este martes 12 de noviembre se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento del actor surcoreano Song Jae Rim, reconocido por su destacada participación en la exitosa serie de K-drama The Moon Embracing the Sun.

El actor de 39 años fue hallado sin vida en su residencia en Seúl, según confirmaron fuentes oficiales.

Autoridades locales informaron que no se encontraron indicios de criminalidad en el lugar del suceso, lo que ha descartado la posibilidad de un acto delictivo. A pesar de esta información, medios locales han señalado que algunos fanáticos del actor habían observado ciertos comportamientos inusuales en sus redes sociales.

¿Quién era Song Jae Rim?

Song Jae Rim, nacido el 18 de febrero de 1985 en el distrito de Gwanak-gu, Seúl, fue un actor surcoreano reconocido por su versatilidad tanto en cine como en televisión.

Su carrera comenzó en el mundo del modelaje, donde captó la atención por su presencia en las pasarelas y sesiones fotográficas. Sin embargo, fue en la actuación donde realmente encontró su lugar. En 2009, debutó en el cine con la película Actresses, lo que marcó el inicio de una exitosa trayectoria en el entretenimiento surcoreano.

A lo largo de su carrera, Song Jae Rim logró consolidarse como una figura prominente en la industria del entretenimiento de Corea del Sur. Su participación en el exitoso K-drama The Moon That Embraces the Sun fue un punto de inflexión en su carrera, ya que le permitió ganar reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Además de The Moon That Embraces the Sun, el actor también fue parte de otros K-dramas populares que han dejado una huella importante en la audiencia. Entre estos se destacan Secret Garden y Goodbye Mr. Black, dos producciones que le brindaron oportunidades para explorar diversos géneros, desde el romance hasta el suspenso.

Una de las participaciones más memorables de Song en la televisión fue en el programa de variedades We Got Married, donde formó una pareja ficticia con la actriz Kim So Eun. Este programa, que se centra en la vida de parejas "casadas" en un formato de reality show, aumentó significativamente su popularidad, especialmente entre los fanáticos internacionales que seguían sus interacciones en el programa.

En el ámbito cinematográfico, Song demostró su talento en una variedad de papeles. Su participación en películas como On Your Wedding Day y Yaksha: Ruthless Operations ha evidenció su capacidad para adaptarse a diferentes géneros, desde el romance hasta el thriller. Estas películas le permitieron ampliar su rango actoral y llegar a nuevos públicos, consolidando aún más su estatus dentro de la industria.

