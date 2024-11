Ella es Yesenia Torres, influencer que se volvió viral tras una pelea; le pegó a la amante de su esposo

En redes sociales, se convirtió en tendencia el nombre de Yesenia Torres, una influencer que fue invitada al podcast de “Un Tal Fredo” para relatar cómo fue que enfrentó la infidelidad de su esposo al encarar a su amante.

En la entrevista, Yesenia relató su historia, que al igual que la de muchas mujeres inició con un matrimonio de 15 años donde la confianza siempre estuvo presente, pues su marido se manejaba como un hombre de familia.

La influencer reveló que nunca sospechó de la doble vida que llevaba su esposo con una conocida de la familia, hasta que su vida cambió por completo, el día en que la amante de su marido le hizo llegar mensajes en redes sociales para informarle de la infidelidad.

Ese fue el inicio del acoso de la otra mujer hacia Yesenia y su familia, pues contó que comenzaron a recibir todo tipo de pruebas sobre el engaño; mientras que su marido negó todo.

Durante años ella pudo ver todo lo que publicaba su amante en redes sociales, incluyendo las fotos de los hijos que tuvo con su marido.

El momento cumbre del podcast, fue cuando revivió la escena en la que casualmente se encontró en la calle a la amante de su pareja: “Me bajé, me quité las zapatillas y ahí te voy. Ella en cuanto me vio me dijo: 'Yo no estoy con él'. Levantó un pie y me dio un golpe en la frente"; por lo que le dijo: "me vuelves a tocar y no sabes cómo te va a ir”.

“Yo me le lancé, la agarré y le pegué. Cuando la estaba agarrando de las greñas, le dije al muchacho que estaba con nosotros: 'Ve y dile a mi marido que tengo a su querida acá’”, añadió.

En medio del altercado llegó el papá de sus hijos, su hermana, la policía, la mamá de la amante al lugar donde se enteraron de la verdad sobre la doble vida que llevaba esposo.

¿Quién es Yesenia Torres?

Yesenia Torres Quintero es conocida en redes sociales por ser la madre de la tiktoker Odette Orlena.

Ingreso al mundo de las redes durante la pandemia por Covid-19 creando contenido de moda, belleza y estilo de vida. Conforme fue incrementando su número de seguidores en TikTok y al recién enterarse de la doble vida que llevaba su esposo, comenzó a compartir indirectas para la amante de su marido y a burlarse sobre las mujeres que eran amantes.

Sus temas de infidelidad se volvieron un punto de mucho interés en varias plataformas, pues a los usuarios les atrajo la forma en que contaba todo lo que había pasado durante sus transmisiones en vivo; fue así como decenas de personas le sugirieron a Un Tal Fredo que la invitara a su podcast para saber la historia completa.

Actualmente, Yesenia actualmente supera los 2.3 millones de seguidores en TikTok y 200 mil seguidores en Instagram.

La influencer de 43 años se convirtió en tendencia en redes sociales. Foto: Instagram @yeseniatorreskintero





