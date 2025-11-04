El truco casero que elimina bacterias y malos olores en tu esponja de cocina

Más Información
Mantener la cocina limpia va más allá de lavar los platos o los ingredientes antes de cocinar.
Uno de los utensilios más usados —y a la vez más descuidados— es la esponja, que puede convertirse en un foco de bacterias si no se limpia correctamente.
Por fortuna, existe un sencillo truco casero que te ayudará a mantenerla libre de gérmenes y sin malos olores.
Lee también: ¿Cómo limpiar chamarras de piel y cuero sintético?
¿Cómo eliminar bacterias y malos olores de la esponja?
Una de las formas más eficaces de mantener tu esponja limpia es lavarla diariamente con agua y jabón, retirando los restos de comida antes de desinfectarla. Posteriormente, puedes aplicar distintos métodos caseros para eliminar bacterias y olores.
Según el Ingeniero Bioquímico Rafa Carbajal, colocar la esponja limpia y húmeda en el microondas durante un minuto es suficiente para destruir gran parte de las bacterias, siempre cuidando que no tenga partes metálicas. Este truco es rápido y sencillo, pero debe realizarse con precaución.
¿Existe otra forma segura de desinfectarla sin usar microondas?
Sí. De acuerdo con la Universidad Estatal de Michigan (MSU Extension), una forma efectiva y económica es sumergir la esponja en una solución desinfectante de cloro diluido.
Para prepararla, mezcla un cuarto a media cucharadita de lejía (hipoclorito al 8.25 %) por cada litro de agua tibia. Coloca la esponja en esta mezcla durante un minuto, luego enjuágala bien y déjala secar completamente.
Este método elimina bacterias resistentes y neutraliza los malos olores, alargando la vida útil de la esponja.
Lee también: Trucos caseros para limpiar sartenes antiadherentes sin quitarles el teflón
¿Cada cuánto tiempo debe reemplazarse una esponja?
Aunque la limpieza ayuda, los expertos recomiendan cambiar la esponja cada dos semanas, o antes si presenta mal olor o desgaste visible.
También es importante mantenerla seca entre usos, ya que la humedad constante favorece la proliferación de microorganismos.
También te interesará:
¿Cómo quitar el olor a orina en el baño? Conoce la solución rápida y duradera
¿Dónde y a qué hora podrá observarse el Cometa Lemmon sin telescopio?
Calendario SEP: ¿por qué no habrá clases el 31 de octubre? Esto se sabe
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
aov/
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]