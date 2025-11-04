Más Información

El truco casero que elimina bacterias y malos olores en tu esponja de cocina

Adrián Marcelo lanza duro mensaje tras asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

¿Quién es Cole Escola, actor que interpretará a Bon Clay en live action de One Piece?

¿Qué pasa si comes piña en la noche? Conoce los efectos en el organismo

IQOS revoluciona los sentidos desde Volvo Fashion Week con Curious X

Mantener la cocina va más allá de lavar los platos o los ingredientes antes de cocinar.

Uno de los utensilios más usados —y a la vez más descuidados— es la esponja, que puede convertirse en un foco de bacterias si no se limpia correctamente.

Por fortuna, existe un sencillo truco casero que te ayudará a mantenerla libre de gérmenes y sin malos olores.

Las esponjas de cocina pueden convertirse en un foco de bacterias si no se desinfectan. Foto: Freepik
¿Cómo eliminar bacterias y malos olores de la esponja?

Una de las formas más eficaces de mantener tu esponja limpia es lavarla diariamente con agua y jabón, retirando los restos de comida antes de desinfectarla. Posteriormente, puedes aplicar distintos métodos caseros para eliminar bacterias y olores.

Según el Ingeniero Bioquímico Rafa Carbajal, colocar la esponja limpia y húmeda en el microondas durante un minuto es suficiente para destruir gran parte de las bacterias, siempre cuidando que no tenga partes metálicas. Este truco es rápido y sencillo, pero debe realizarse con precaución.

¿Existe otra forma segura de desinfectarla sin usar microondas?

Sí. De acuerdo con la Universidad Estatal de Michigan (MSU Extension), una forma efectiva y económica es sumergir la esponja en una solución desinfectante de cloro diluido.

Para prepararla, mezcla un cuarto a media cucharadita de lejía (hipoclorito al 8.25 %) por cada litro de agua tibia. Coloca la esponja en esta mezcla durante un minuto, luego enjuágala bien y déjala secar completamente.

Este método elimina bacterias resistentes y neutraliza los malos olores, alargando la vida útil de la esponja.

Una esponja puede ser tu solución para eliminar la pelusa de la ropa. Foto: Freepik
¿Cada cuánto tiempo debe reemplazarse una esponja?

Aunque la limpieza ayuda, los expertos recomiendan cambiar la esponja cada dos semanas, o antes si presenta mal olor o desgaste visible.

También es importante mantenerla seca entre usos, ya que la humedad constante favorece la proliferación de microorganismos.

