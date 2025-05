El arte de Sr. Papá Chango da la vuelta al mundo; mexicano expone en Los Ángeles

“Siempre digo que soy mexicano con mucho orgullo, pero también me llena de orgullo ser ese mexicano que pone en alto a su país”, dice Jair Meza Lemus, más conocido como Sr. Papá Chango, ilustrador y muralista mexicano afincado en Berlín, quien a través de sus murales imprime vida a las calles de diversas ciudades del mundo.

Su estilo único, que vira entre la realidad y la ficción, le ha permitido colaborar con distintas marcas, presentarse en reconocidas galerías y hacer muralismo en 16 países. Durante una breve escala en su país natal, Meza nos habla de su camino para abrirse paso en el mundo del arte mientras alista una nueva presentación de sus obras en la galería Thinkspace, en Los Ángeles, California.

Un cachito de Jair Meza y su alter ego: Sr. Papá Chango

Egresado de la UAM Xochimilco, Jair Meza afirma que el destino lo hizo llegar a Alemania para despuntar sus sueños y abrirse camino como ilustrador y muralista. “En un país (México) con tanta censura me parece que es muy difícil decir lo que uno piensa”, sostiene. Ante ello, buscó un alter ego para poder decir y expresar en sus ilustraciones lo que piensa, por esa razón eligió el seudónimo de Sr. Papá Chango.

“Estar en el foco de toda la gente, en el medio del arte, es muy difícil, porque todo mundo te critica; es por eso que busqué una máscara, para poder hacer lo que yo sentía”, explica.

Las tradiciones mexicanas lo han inspirado a lo largo de su carrera y son un tema recurrente a lo largo de su obra. “Recordar mi infancia en el pueblo de mi papá es volver a revivir colores, lugares y tradiciones”, comenta.

A través de la mezcla estos elementos fue cómo llegó a crear los característicos monstruos de sus pinturas, bestias peludas y tiernas que representan la imaginación, la esperanza y la alegría. “Mis monstruos siempre son alegres como lo somos los mexicanos; sinteticé en ellos que los mexicanos llevamos alegría al mundo”, señala.

El artista describe que fue durante su paso por varios países donde adquirió nuevos conocimientos y pulió su técnica, acercándose a un estilo neobarroco. En sus lienzos pueden apreciarse elementos como bodegones, fondos oscuros, frutas, flores, colores y, claro, los adorables monstruos.

La obra de Sr. Papá Chango se caracteriza por sus monstruos peludos. Imagen: Cortesía.

Sr. Papá Chango describe su estilo como neobarroco. Imagen: Cortesía.

Sin embargo, abrirse camino en el mundo del arte en un país extranjero suele tener obstáculos, pero Jair Meza prefirió verlos como retos para demostrar que cuando el público te acepta porque tus obras les gustaron, ya no hay vuelta atrás: “Sólo debes evolucionar y seguir trabajando para adaptarte a cada era”, asevera.

Sobre su objetivo como artista, Jair dice que “la finalidad de mis obras es que cuando las vean se olviden de todo, regresen a su niñez y vuelvan a sonreír sin tener que preguntarse la razón”.

No obstante, la obra del Sr. Papá Chango ha cambiado a lo largo del tiempo, ahora trata de incluir algo de la realidad de los lugares que visita. Por ejemplo, una de sus imágenes se centra en la guerra que libran Rusia y Ucrania: “La obra tiene un candado que está abierto y le salen flores, y vienen un monstruo grande y uno pequeño que traen una llave; quiere decir que todos tenemos la llave para llevar la paz”, explica.

La obra de Jair Meza ha evolucionado para tocar temas de manera sutil, como la guerra entre Rusia y Ucrania. Imagen: Especial.

México es un mercado “complicado” para los artistas

Jair Meza considera que México es un mercado complicado y pequeño, pues algunas empresas o personas no le han dado el valor que se merece el arte y limitan la libertad creativa.

En contraste, señala que en Europa la posibilidad de adquirir arte es mejor y con más solvencia que en otras partes del mundo, pues existen lugares donde se le da un verdadero valor a los murales. “No importa que no tengas el dinero para comprarte una obra de arte, por eso decidí meterme al mundo de los murales, para regalar obras a personas que no tienen el acceso de comprar una obra”.

Advierta que en México hay menos oportunidad de vender obra original y de preservar un estilo propio como artista, porque las empresas tienen una línea marcada de lo que se debe hacer siempre y eso no permite que los artistas exploren o evolucionen.

Destacó que México tiene artistas “enormes”, pero faltan oportunidades para que reciban apoyo. “Todo esto que estoy viviendo es un sueño”, declara.

Sr. Papá Chango llega a la Galería Thinkspace en Los Ángeles

Entre monstruos, colores, frutas y flores, Sr. Papá Chango deja en cada pincelada la oportunidad para encender la imaginación. El artista urbano se consolidó durante varios años para recientemente presentar sus obras en la prestigiosa galería Thinkspace en Los Ángeles, California.

La exposición ha significado para Jair una de sus mejores experiencias en su carrera, pues lo catapulta a montar una segunda exhibición en la misma galería para 2026.

La presentación conllevó 12 meses de trabajo para realizar 50 bocetos y de ahí elegir las 13 obras finales. “Se dice fácil, pero son días de trabajo; con el apoyo de mi familia, amigos, y gente que se suma al proyecto”, precisa.

Tras consolidar su obra en Europa, la ciudad de Los Ángeles representó confrontar a un público totalmente nuevo, “Es ir como un amateur, a intentar mostrar tu arte; a volver a aprender lo que gusta y no gusta”.

La exposición, titulada “This is Not Sweet”, invita a reflexionar sobre la dulzura que tienen sus obras, pero al mismo tiempo enviar un poderoso mensaje a través de los monstruos.

Jair Meza expuso su obra en la galería Thinkspace, en Los Ángeles, California. Imagen: Cortesía.

Jair Meza ha llevado sus murales a diversas ciudades en el mundo. Foto: Cortesía.

El trabajo de Jair no se detiene, en abril sus obras también estuvieron cuatro días en la feria de arte urbano más grande de París; en mayo tendrá obras en Londres y por último, a finales de año, exhibirá en Australia. Todo lo anterior lo llevará a cabo mientras prepara su próxima presentación en la Galería Thinkspace.

“Cuando tengo algún proyecto, no sólo veo por mí; pienso que si hago un buen trabajo en cualquier parte del mundo voy a abrirle la posibilidad a más artistas mexicanos”, concluye el artista.