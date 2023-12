Tijuana.— El artista tijuanense Alfredo Gutiérrez, mejor conocido como Libre HEM, inauguró su más reciente obra: un mural que mezcla la escultura, el grabado en capas y un sistema de iluminación que realza el rostro, el cuerpo y el corazón de una mujer sobre la pared de un edificio médico. Para él se trata del trabajo más complejo realizado en su carrera, cuya creación es un regalo y parte de su legado para Tijuana, la ciudad que lo vio nacer.

“Es un regalo para mi ciudad… El arte salva vidas y en una ciudad con tantos contrastes y tan compleja como Tijuana no es un lujo sino una necesidad urgente… pero lamentablemente el arte no es prioridad para todos los gobiernos, por eso cuando se presentó la oportunidad la tomé”, expresó.

La obra, titulada La Creación, representa a una mujer con los brazos extendidos a lo largo de la pared, mientras su cuerpo emerge de las raíces del tronco de un árbol y las aguas de un mar azul; la cara, el corazón y las manos son cubiertas por piezas de metal que dentro, al igual que las raíces, llevan iluminación a base de leds en un tono cálido.

Alfredo ha realizado más de 300 obras en varios estados del país. Foto: Aimee Melo

Libre cuenta que fue un trabajo realizado por nueve personas durante tres meses, que necesitó la experiencia y el conocimiento de otros artistas, pero también de ingenieros y arquitectos por la dificultad del proyecto, que espera pueda lucir durante mucho tiempo a pesar de los cambios en el clima y del tamaño y peso de la escultura de metal que penden de una base dentro de la pared.

“Para mí fue todo un reto porque es la primera vez que hago un trabajo de este tipo, sé muy bien que no hay nada como esto en Tijuana y me atrevería a decir que, en todo el país, incluso en California, Estados Unidos, no recuerdo haber visto algo así, pero para hacerlo además del equipo fue muy importante que me dieran los recursos y las herramientas necesarias, porque sin apoyo la intención no se materializa”, explicó en entrevista para EL UNIVERSAL.

De entre las más de 300 obras que ha realizado a lo largo de México en distintos estados ha contado con el apoyo de los gobiernos locales, pero lamentablemente en el caso de Baja California y Tijuana eso sólo ocurrió en no más de dos ocasiones.

El resto de su arte exhibido, incluso en otros países como Alemania, Grecia, Cuba y Brasil, es el resultado de la voluntad y la colaboración con organizaciones y particulares, refirió.

El artista Alfredo Gutiérrez inauguró el mural que mezcla escultura, grabado en capas y un sistema de iluminación que realza el rostro, el cuerpo y el corazón de una mujer sobre la pared de un edificio, su trabajo más complejo. Foto: Aimee Melo

Para esta, su más reciente obra, fue un médico cirujano quien, dice, le abrió las puertas a un patio de juegos donde tuvo la oportunidad de darle vida a toda su creatividad sin limitaciones. Para Libre lo más valioso es el interés de una persona por apoyar el arte en Tijuana, una acción que pocas veces ocurre pero que con esta obra espera que inspire a otros sectores.

“Necesitamos que la sociedad se involucre y con ellos me refiero a las empresas, a las instituciones y a la misma autoridad, el talento para crear cosas de las que nos podemos sentir orgullosos existe lo que nos falta para destacar es el apoyo, somos muchos los artistas que tenemos que salir de nuestra propia tierra porque tenemos que salir para buscar las oportunidades”, lamentó.

La inauguración del mural, el jueves 7 de diciembre pasado, recibió a decenas de personas que siguen el trabajo del artista tijuanense quien desde hace más de dos décadas ha recorrido el mundo para crear obras que hablan principalmente de la humanidad, de la migración y del orgullo latino, con murales con personas de piel color canela y cabellos oscuros. “Sé quién soy y de dónde vengo, quiero que en las obras que hago cualquier persona pueda verse reflejado en ellas, que reconozcan los rasgos que nos hacen ser nosotros, nuestra piel, los ojos, el tipo de cabello, porque ellos somos todos nosotros”, explicó.