Efemérides del 10 de noviembre: lo que pasó un día como hoy

Cada 10 de noviembre se conmemoran distintas causas que buscan generar conciencia en la sociedad sobre problemáticas y valores esenciales para el bienestar colectivo.

Este día, las efemérides incluyen el Día Mundial del Huérfano, el Día Internacional de la Contabilidad, el Día Internacional contra el Cáncer Neuroendocrino (NET) y el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, todos con el propósito de promover la solidaridad, la salud y el conocimiento.

¿Qué se celebra este 10 de noviembre?

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Naciones Unidas indica que el objetivo de celebrar este día es promover la buena gestión con el uso responsable de la ciencia para tener sociedades pacíficas y sostenibles.

Esto significa que la gente debe estar bien informada sobre los avances científicos para que se puedan erradicar diversos problemas como la pobreza.

Por ello, la UNESCO promueve la ciencia como un bien común que impulsa la innovación, la inclusión y la colaboración entre las naciones.

Día Mundial de los Huérfanos

Según el sitio web diaintenacionalde, menciona que cada segundo lunes de noviembre se conmemora el Día Mundial del Huérfano con el propósito de concientizar a las personas sobre los niños huérfanos.

Este día fue una iniciativa de Fundación Estrellas, para crear conciencia sobre la difícil situación de los niños huérfanos y desplazados en todo el mundo.

Día Internacional contra el cáncer neuroendocrino (NET)

Cada 10 de noviembre se visibiliza el Día Internacional contra el Cáncer Neuroendocrino, con el propósito de generar conciencia sobre esta enfermedad crónica que se genera a través de un tumor neuroendocrino.

Según el sitio web de ANAFARMEX, el cáncer neuroendocrino es una enfermedad caracterizada por la aparición de tumores carcinoides que se desarrollan lentamente en órganos como: pulmones, estómago, apéndice, intestino delgado, colon, hígado, recto y páncreas.

Los síntomas que presentan las personas que la padecen son: cansancio inusual, pérdida repentina de peso, bultos debajo de la piel, temblores, mareos, enrojecimiento de la piel, sarpullido, micción frecuente y diarrea.

Día Internacional de la Contabilidad

El sitio web diainternacionalde indica que este día reconoce una de las disciplinas más importantes para la toma de decisiones y el control de la gestión económica.

Por otro lado, también busca darle importancia a las personas que se dedican a esta profesión ya que desempeñan una tarea fundamental en la gestión financiera y fiscal de cualquier organización, la cual se rige por un código de ética profesional.

