Doc Harris: Muere el narrador de “Dragon Ball Z” en inglés a los 76 años

Gilbert Auchinleck, conocido en el mundo del entretenimiento como "Doc Hurris", falleció la mañana del sábado 5 de octubre, a los 76 años.

De acuerdo con medios locales, el deceso del narrador de “Dragon Ball Z” en inglés se produjo en el Hospital General de Vancouver, Canadá, debido a una cirugía a la que fue sometido el pasado mes de septiembre.

Asimismo, Ian James Corlett, quien prestó su voz al icónico personaje de Goku en inglés, también confirmó el fallecimiento de su colega a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un emotivo mensaje en el que expresó su tristeza por la pérdida de su compañero.

“Hoy perdimos a uno de los grandes. Aunque Gilbert Auchinleck se ha ido de esta bobina mortal, su impacto en mí y en muchos otros no será olvidado pronto. Gil fue mejor conocido como #DocHarris. Una superestrella de radio canadiense en las ondas de Vancouver en su largo apogeo olvidado. Doc fue una gran fuerza en mi carrera. Más que solo un DH, vivió y respiró música. También tenía buen ojo para las películas", se lee en la publicación.

¿Quién era "Doc Hurris"?

Gilbert Auchinleck, un destacado locutor y actor de doblaje, nació el 3 de agosto de 1948 en Canadá. Su trayectoria profesional se forjó principalmente en diversas estaciones de radio canadienses, donde logró consolidar su carrera y alcanzar reconocimiento.

En 1971, inició su labor en CFTR, una conocida emisora de Toronto, donde se hizo popular con el apodo de "Doc Holiday".

Muere el actor de doblaje de "Dragon Ball Z" en inglés. Foto: Redes sociales

Durante su tiempo en CFTR, Auchinleck se destacó por dirigir el programa matutino, que se convirtió en un referente en la programación de la emisora. Su estilo y carisma atrajeron a un amplio público, lo que le permitió mantenerse en la cima de las preferencias de los oyentes. En 1984, decidió trasladarse a CFMI-FM, en Vancouver, donde continuó su labor en la radio y expandió su influencia en el medio.

Además de su labor en radio, Gilbert Auchinleck también dejó su huella en la industria del doblaje. Su voz se escuchó en una variedad de series animadas, entre ellas "Dragon Ball Z", "My Little Pony: Friendship is Magic" y "Monster Rancher". Estas producciones le brindaron la oportunidad de conectar con audiencias de diferentes generaciones, consolidando su presencia en el ámbito del entretenimiento.

Aunado a ello, participó en la serie animada "Camp Candy", la cual fue protagonizada por el famoso comediante John Candy. Su versatilidad como actor de doblaje también se extendió a los videojuegos, donde contribuyó con su talento en títulos como "Hulk" y "Aegis Defenders".

