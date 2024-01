DIY: Prepara el mejor exfoliante casero con 2 ingredientes naturales

Cuidar nuestra piel es una práctica semanal que todos deberíamos adoptar. El peeling o exfoliación es esencial para eliminar células muertas, fomentar la regeneración, mantener una piel radiante, y a su vez prevenir la aparición de granitos molestos. En lugar de recurrir a costosos productos comerciales con ingredientes cuestionables, te presentamos un valioso exfoliante casero, natural y efectivo que puedes preparar con solo 2 ingredientes: sal marina y aceite de coco extra virgen.

Renueva tu piel con este exfoliante casero de sal marina y aceite de coco. Fuente: Freepik.

A pesar de la variedad de exfoliantes disponibles en el mercado, la opción casera ofrece beneficios significativos, ya que al evitar conservantes y productos químicos innecesarios preserva el equilibrio natural de la piel, nutre, suaviza y la deja saludable sin comprometer su bienestar a largo plazo.

Sal marina

Antes relegada a la cocina, la sal marina ahora ocupa un lugar destacado en nuestra rutina de belleza. Su naturaleza exfoliante, libre de químicos adicionales, la convierte en una opción apta para su uso regular. Tanto para el rostro como para el cuerpo, la sal marina se revela como un arma poderosa para una exfoliación profunda, combatiendo eficazmente el acné al eliminar el exceso de sebo en pieles grasas y zonas problemáticas de pieles mixtas.

Renueva tu piel con este exfoliante casero de sal marina y aceite de coco. Fuente: Freepik.

Además, según Harpers Bazaar, la exfoliación con sal no se limita solo a la limpieza, también activa la circulación sanguínea, oxigena la piel y estimula la regeneración celular. No obstante, se recomienda limitar su uso a una o dos veces por semana o incluso menos si la piel es especialmente sensible. El roce de la sal puede irritar y se debe evitar su aplicación en heridas abiertas.

El aceite de coco

El aceite de coco, conocido por sus innumerables beneficios, es el segundo ingrediente estrella. Altamente nutritivo para la piel, se absorbe fácilmente, regulando el sebo y proporcionando elasticidad. Al combinarse con la sal, crea un exfoliante suave que no reseca ni irrita la piel.

Exfoliación con sal y aceite de coco para el cuidado de la piel

Ingredientes:

1 taza de aceite de coco virgen extra (230 g) 1 taza de sal marina (150 g)

Instrucciones:

Derrite el aceite de coco a baño María Luego mezcla los dos ingredientes y guarda el exfoliante en un frasco de vidrio. No es necesario refrigerarlo, ya que ambos ingredientes son autoconservantes.

Renueva tu piel con este exfoliante casero de sal marina y aceite de coco. Fuente: Freepik.

Exfoliación:

Realiza la exfoliación en la ducha sobre la piel húmeda. Aplica el exfoliante masajeando en movimientos circulares, prestando atención a talones, tobillos y zonas endurecidas. Deja actuar el exfoliante durante un minuto y enjuaga con agua. Aunque la piel esté impregnada de aceite al salir de la ducha, se secará perfectamente.

Con precaución y regularidad, la exfoliación con sal y aceite de coco se convierte en un ritual para mantener la piel libre de imperfecciones y radiante.





