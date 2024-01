Revendedor de Costco se queda sin ideas para su negocio: "ya no sé ni qué hacer"

El nombre de Costco se ha convertido en tendencia en los últimos meses en redes sociales. Y es que comenzaron hacerse viral algunos videos de las enormes filas que hacían los clientes para poder ingresar a la tienda, incluso, algunos hasta se quedaban a dormir afuera de las instalaciones.

Con el paso de los meses, también comenzaron a circular otros clips de personas peleando por conseguir pasteles, así como Roscas de Reyes para revenderlas al doble o hasta el triple de su costo original, lo que generó un gran debate y el enojo de varios usuarios en distintas plataformas.

Revendedor de Costco se queda sin ideas para su negocio ... ¿tras fracaso de Rosca de Reyes?

"Jesús a mi estilo", un revendedor de Costco que se hizo viral a principios de enero por responder a las críticas en redes, luego de haber adquirido varias Roscas de Reyes con el objetivo de revenderlas a un precio más elevado, vuelve a ser tendencia.

A través de su cuenta de TikTok, el usuario @jesusamiestilo se ha encargado de compartirle a sus seguidores algunas ideas que tiene en mente para crear un nuevo emprendimiento; esto luego de que no logró vender todos los panes tradicionales.

Recientemente, se volvió viral otro de sus videoclips donde se observa una fotografía del hombre originario de Mexicali “llorando” junto a varios productos del Costco, mientras se le escucha decir lo siguiente: "Gente ando viendo que revender, la neta ya no sé ni qué hacer. No sé si esta comidita la pueda vender... o no sé, ¿estos chiles los podré revender? a ver, díganme".

Aunque algunos usuarios comenzaron a especular que esto se debía al fracaso que tuvo , eso no fue así, pues el video fue creado antes de que sucediera lo de las roscas. Sin embargo internautas han decidido revivir el momento, ya que el hombre sigue pensando cuál será el siguiente producto de Costco que va adquirir para revender.

