Días festivos de mayo; conoce qué fechas se descansan y qué se celebra en ese mes

Estamos a unos días de que llegue el mes de mayo y con él un día feriado y al menos dos conmemoraciones, además de otros festejos, y aquí te contamos cuáles son para que lo tomes en cuenta si tienes pensado organizar alguna salida o simplemente descansar.

Recuerda que para poder disfrutar de un viaje, lo más recomendable es planear con anticipación y organizar tus tiempos, por lo que aquí te compartimos cuáles serán las fechas que podrías aprovechar para desconectarte del trabajo o la escuela.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) compartió el calendario escolar donde marca los días de descanso para los estudiantes en el quinto mes del año, los cuales serán : 1, 5 y 15 de mayo.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 1 de mayo, fecha en que se celebra el Día del Trabajo, es un día de descanso obligatorio.

El 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla y aunque no es un día de descanso obligatorio, los estudiantes no tendrán clases ese día.​

Mientras que el 15 de mayo se celebra el Día del Maestro, fecha dedicada a rendir homenaje a la labor del personal docente en nuestro país.

Aunque no es considerado día festivo y por lo tanto no es descanso obligatorio, otra fecha a celebrar en ese mes es el 10 de mayo, mientras que el 30 de mayo habrá Junta del Consejo Técnico Escolar, por lo que no habrá clases.

10 de mayo – Día de las Madres: Celebración profundamente arraigada en la cultura mexicana, donde se honra y agradece a las madres con diversas expresiones de cariño.

