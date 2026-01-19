Día Mundial de las Palomitas de Maíz: ¿por qué se celebra el 19 de enero y cuáles son sus beneficios?

Cada 19 de enero se conmemora el Día Mundial de las palomitas de maíz, una fecha que busca destacar su relevancia dentro de la alimentación y su presencia en la vida cotidiana.

Esta conmemoración surgió en Estados Unidos por iniciativa de la Asociación Americana de Palomitas, con el objetivo de visibilizar un producto derivado del maíz que forma parte del consumo habitual en varios países.

En México, el maíz palomero ya era cultivado desde la época prehispánica, pues varios pueblos lo utilizaban no solo como alimento, sino también como adorno en rituales y ceremonias.

¿Cómo surgieron las palomitas de maíz?

El maíz palomero se desarrolló en territorio mexicano hace aproximadamente 9 mil años. Con el paso del tiempo, su consumo se expandió hacia otras regiones del continente americano. Fue durante el siglo XIX cuando este alimento dio el salto a la producción mecanizada.

En 1885, Charles Cretors diseñó una máquina para la elaboración de palomitas de maíz, y en 1893 obtuvo la patente correspondiente. Este avance permitió su comercialización en espacios públicos y facilitó su venta en ferias, calles y posteriormente en salas de cine.

A lo largo del siglo XX, el consumo de palomitas se integró de manera definitiva a la experiencia cinematográfica, una práctica que se replicó en distintos países y permanece vigente hasta la actualidad.

¿Cuáles son los beneficios de las palomitas de maíz?

Más allá de su vínculo con el entretenimiento, este alimento mantiene una relación directa con el maíz, uno de los granos fundamentales en la alimentación de diversas culturas.

Las palomitas de maíz contienen vitaminas como E, B1, B2 y B3, así como minerales entre los que destacan hierro, calcio, potasio, yodo, zinc, sodio y magnesio. Estos nutrientes forman parte de una dieta equilibrada cuando se consumen con moderación.

De acuerdo con información de la Fundación Clínica Shaio, el maíz contribuye al adecuado funcionamiento del sistema digestivo. Por ello, las palomitas de maíz pueden apoyar la digestión y favorecer el tránsito intestinal, siempre que se preparen de forma sencilla y sin exceso de grasas o sodio.

