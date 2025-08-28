Más Información

Hoy 28 de agosto se celebra el , una fecha especial para celebrar a aquellas persona que, con su sabiduría y experiencia, nos alegran la vida.

Esta fecha existe desde 1938, cuando el gobierno de Miguel de la Madrid estableció que en México se celebraría a los abuelitos en esta fecha con el fin de darle más importancia y resaltar la etapa de la vejez en la sociedad.

Los mejores memes para hacer reír a los reyes de la casa

Hoy no dejes pasar el día, ayúdale a tus abuelitos y abuelitas a descargar WhatsApp y mándale alguno de nuestros memes favoritos para sacarles una sonrisa, a continuación te dejamos algunos:

Día del Abuelo 2025: los mejores memes para hacer sonreír al rey de la casa; dedica uno este 28 de agosto
