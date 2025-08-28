Más Información
Día del Abuelo 2025: los mejores memes para hacer sonreír al rey de la casa; dedica uno este 28 de agosto
Conavi 2025: ¿cómo consultar mi folio de Vivienda para el Bienestar?; consulta si quedaste seleccionado
La Casa de Los Famosos 3: los mejores memes de la quinta gala de nominación; usuarios reaccionan en X
Hoy 28 de agosto se celebra el Día de los Abuelos, una fecha especial para celebrar a aquellas persona que, con su sabiduría y experiencia, nos alegran la vida.
Esta fecha existe desde 1938, cuando el gobierno de Miguel de la Madrid estableció que en México se celebraría a los abuelitos en esta fecha con el fin de darle más importancia y resaltar la etapa de la vejez en la sociedad.
Los mejores memes para hacer reír a los reyes de la casa
Hoy no dejes pasar el día, ayúdale a tus abuelitos y abuelitas a descargar WhatsApp y mándale alguno de nuestros memes favoritos para sacarles una sonrisa, a continuación te dejamos algunos:
Leer también Día del Abuelo 2025: ¿cuáles son los mejores regalos para dar este 28 de agosto?; IA responde
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
ffa/aosr