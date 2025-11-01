Día de Muertos 2025: la mejor ofrenda de memes para rendir tributo este 1 y 2 de noviembre

En México, las festividades de Día de Muertos son unas de las celebraciones más importantes del año. Mientras otras culturas le tienen miedo a la muerte, los mexicanos la reciben, la invitan a comer, le cantan y convierten el dolor en color, bajo la premisa de que tarde o temprano, todos alcanzaremos a aquellos seres queridos que ya no están.

Dedicadas a recordar y conmemorar a nuestros fallecidos, esta fechas son una fiesta que dejan claro que la muerte no solo se lamenta, sino que se honra y se celebra, ya que tener a personas que habitan en nuestra memoria es todo un privilegio.

El 1 (Día de Todos los Santos) y 2 de noviembre (Día de los Fieles Difuntos) las calles se pintan de colores, el aire huele a copal y cempasúchil, y en las caras se encuentran catrinas y catrines. Las familias en México nos alistamos para recibir a las almas de nuestros difuntos, asegurándonos de que a su llegada, la bienvenida haga que valga la pena el viaje.

Inician festividades del Día de Muertos en Tepotzotlán, Estado de México. (Foto: Arturo Contreras/ EL UNIVERSAL)

Los mejores memes para pasar este 1 y 2 de noviembre

Aunque estas fechas están llenas de recuerdos y sentimientos que a veces parecen agridulces, como buenos mexicanos, hay quienes encuentran el lado gracioso de esta festividad.

Por ello, aquí te dejamos la mejor ofrenda de memes para pasar este Día de Muertos:

Memes de Día de Muertos. Foto: X

Los usuarios destacaron cómo se vería un altar con algunas de las muertes más impactantes desde el Día de Muertos del año pasado.

Memes de Día de Muertos 2025. Foto: X

Otros decidieron encontrar el humor en lo que contestarían los difuntos al ver las ofrendas que su familia pone.

Foto: X

Asimismo, algunos hicieron interpretaciones de cómo se ve el Día de Muertos.

Foto: X

No faltó quienes destacaron la visita de las mascotas.

Foto: X

Otros usuarios aprovecharon la ocasión para hacer imágenes de sus artistas favoritos como catrinas.

Memes de Día de Muertos. Foto: X

Por último, los usuarios expresaron su amor por el pan de muerto.

Vía Twitter.

