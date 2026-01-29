Más Información

“¿Día 190 y sin quincena?”; los mejores memes que dejó enero eterno

Año Nuevo Chino 2026: ¿por qué un peluche de caballo triste causó sensación en China?; conoce la razón

Jueves de 2x1 en Ticketmaster; conoce los eventos con promociones especiales

Influencer "La Nicholette" reaparece tras ser privada de la libertad en Culiacán; “no estoy aquí por santa”, dice

Perrito “Lobito” se recupera tras ser aventado por escalera de 15 metros en Naucalpan; permanece bajo resguardo

Enero no terminó: se estiró, se duplicó y decidió quedarse. O al menos así lo perciben miles de usuarios en que, entre el cansancio, las deudas y el regreso forzado a la rutina, transformaron su frustración en humor. De ahí nació el fenómeno del “enero eterno”, una tendencia viral que convirtió al primer mes de 2026 en el protagonista absoluto de los memes.

Los mejores memes que dejó el enero eterno

Desde los primeros días del año, plataformas como X y Facebook se inundaron de publicaciones que ironizaban sobre la duración interminable de enero. Frases como “día 87 de enero y la quincena sigue en visto”, “enero dura más que un trámite” o “¿alguien más siente que enero tiene 90 días?” se repitieron una y otra vez, conectando con el sentir de cientos de usuarios.

El éxito del "enero eterno" no es casual. Este mes suele concentrar varios factores que pesan en el ánimo de los usuarios: el impacto económico tras las fiestas decembrinas, los gastos de diciembre, el regreso al trabajo o la escuela y la presión por cumplir los propósitos de Año Nuevo, que apenas comienzan a tambalearse. Todo ello se traduce en una sensación compartida de agotamiento físico y mental que encontró en los memes virales una forma de catarsis.

A continuación, te dejamos los mejores memes de este mes.

Los mejores memes que dejó enero eterno. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó enero eterno. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó enero eterno. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó enero eterno. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó enero eterno. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó enero eterno. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó enero eterno. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó enero eterno. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó enero eterno. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó enero eterno. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó enero eterno. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó enero eterno. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó enero eterno. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó enero eterno. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó enero eterno. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó enero eterno. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó enero eterno. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó enero eterno. Foto: Captura de pantalla

