Descubre el significado de que un gato te lama las manos, según adiestradora

Si alguna vez tu gato te ha lamido las manos, seguramente te habrás preguntado qué significa este comportamiento. Aunque no es tan común como el ronroneo o el maullido, el hecho de que un gato lama las manos de su dueño puede tener varios significados, todos ellos relacionados con la forma en que los gatos expresan afecto, confianza y cuidado hacia sus seres queridos. A continuación, Eduarda Piamore, Técnica en psicología, educación y adiestramiento canino y felino, te explica las principales causas:

Aseo

La explicación más obvia de por qué un gato te lame las manos es para contribuir a tu aseo personal. Los felinos son sumamente cuidadosos con la higiene de todo su entorno, lo que incluye a ti y las demás personas con quienes convivan. Su lengua actúa como una especie de cepillo, “barriendo” las suciedades que encuentra en su camino. Esta conducta es perfectamente natural y forma parte de la construcción de un vínculo emocional entre el gato y su tutor.

Afecto

Lamer es una de las maneras en que los gatos muestran afecto. Desde pequeños, los gatos son limpiados y cuidados por sus madres a través del lamido, lo que les genera una sensación de confort y seguridad. Cuando un gato te lame, está reforzando el vínculo social y afectivo que tiene contigo, replicando esa conducta maternal de cuidado y protección.

Curiosidad

A veces, los gatos lamen porque les atrae el olor o el sabor de tus manos, ya sea por algún residuo de comida, lociones o incluso el sudor. Este tipo de comportamiento es una mezcla entre curiosidad y exploración sensorial. Siempre y cuando el olor que atrae a tu gato no provenga de alimentos o plantas tóxicas para ellos, no es necesario hacer nada para evitar que te lama las manos o la piel.

Hambre

Por lo general, los gatos adultos también son bastante meticulosos con su rutina de alimentación. No suelen tener un comportamiento glotón y generalmente, ingieren pequeñas cantidades de comida varias veces al día. Pero, si tu gato no encuentra comida en su comedero cuando tiene la necesidad de alimentarse o si no le gusta la comida que allí encuentra, probablemente se acercará a ti e intentará captar tu atención para que le des de comer.

En estas ocasiones, es posible que tu gato te lama las manos, maúlle de forma constante y te mire fijamente para transmitirte su demanda. También puede ser que te lama las manos y después te muerda.

Aburrimiento o estrés

Si tu gato te lame mucho las manos o se acicala todo el tiempo, esta puede ser una señal de que está aburrido o estresado. En estos casos, la intensificación de un comportamiento natural, como el de lamer o lamerse, se presenta como una vía de alivio o descarga de un exceso energético.

Muchas veces, este es el resultado de una rutina sedentaria y poco estimulante, donde el minino no encuentra vías más adecuadas o positivas para gastar energía, ejercitarse y entretenerse. Enriquecer el ambiente de tu gato es la mejor estrategia preventiva contra el aburrimiento y el estrés.

De este modo, cuando un gato te lame las manos, está expresando afecto, confianza, marcando su territorio o simplemente sintiendo curiosidad por los olores. Cualquiera que sea el motivo, es una señal positiva de que tu gato se siente seguro y conectado contigo.