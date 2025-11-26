Dejan plantado a Noroña en el Senado: sala casi desértica genera ola de los mejores memes

La noche del martes, el senador Gerardo Fernández Noroña convocó a una conferencia de prensa en el Senado de la República para hablar sobre sus dichos contra Grecia Quiroz, alcaldesa suplente de Uruapan.

Sin embargo, lo que debía ser un posicionamiento político terminó convertido en un episodio viral: a la cita asistieron solo un par de personas, dejando al legislador frente a una sala casi desierta.

En las imágenes difundidas, se observa al senador sentado solo frente a decenas de sillas vacías, acompañado únicamente por algunos camarógrafos ubicados al fondo del salón. La escena contrastó con el tono desafiante que Noroña había mantenido horas antes, cuando reiteró que Quiroz había adoptado una “posición de ultraderecha fascista” y que buscaba la gubernatura de Michoacán.

Plantan medios a Gerardo Fernández Noroña tras polémica contra Grecia Quiroz. Foto: @fernandeznorona

La falta de asistentes rápidamente llamó la atención en redes sociales. Usuarios comenzaron a compartir la fotografía del salón vacío como si fuera material humorístico, acompañada de comentarios sarcásticos o comparaciones personales que reforzaron el carácter viral del momento.

Los memes que dominaron la conversación

En plataformas como X , la imagen se convirtió en un lienzo para la creatividad. Algunos internautas ironizaron sobre la convocatoria del legislador con frases como “¿Hay alguna pregunta?”, acompañadas de silencios simbólicos o emojis de grillos (interpretando ausencia total).

Foto: X

Foto: X

Foto: X

Foto: X

Asimismo, varios usuarios cuestionaron su insistencia en hablar de “la prensa” que lo critica o lo persigue, preguntándole de forma irónica si esa prensa “estaba presente” en la imagen del salón vacío.

Los comentarios coincidieron en que la escena reflejaba un desinterés generalizado por cubrir su postura en plena controversia.

Mientras el debate político continuaba en los espacios institucionales, en redes el protagonista fue el contraste entre la solemnidad de una conferencia formal y la soledad captada por las cámaras.

