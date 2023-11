De Tears for Years a Timbaland, las canciones de la serie viral "Skibidi Toilet"

La serie viral Skibidi Toilet ha ganado audiencia entre los usuarios más jóvenes de Youtube, quienes incluso optaron por disfrazarse de humanoides con cabeza de videocámara y bocinas, tal como los personajes que aparecen en Youtube.

Las animaciones son creaciones de “DaFuq?!Boom!”, cuyo nombre original sería Alexey Gerasimov, y quien desde 2014 aprende de forma empírica en Georgia, donde habita.

La serie que se divide en distintos episodios de apenas unos minutos se distribuye a través de YouTube, donde el canal de “DaFuq?!Boom!” Y acumula más de 34.2 millones de suscriptores.

Skibidi Toilet, animación en YouTube. / Foto: Tomada del canal de DaFuq!?Boom!.

Lee también ¿Qué tiene que ver "Skibidi Toilet" con los disfraces de bocinas y videocámaras en niños?

La trama documenta una supuesta guerra entre los “skibidi toilets”, que son unos inodoros móviles con cabeza humana y un par de humanoides con cabeza de bocina, videocámara o pantallas.

¿Cómo se llama la canción que aparece en Skibidi Toilet?

La serie implementa algunos segundos de distintas canciones para musicalizar su trama. Que van desde el popular hit de los años 80 a cargo de Tears For Years hasta un remix musical de Timbaland.

Es de destacar que la serie no implementa diálogos, sólo los efectos especiales de las explosiones y otras interacciones que se generan a partir del “conflicto” entre los personajes.

Entre las canciones que se pueden escucha en los distintos episodios está “Everybody Wants to Rule The World” de Tears For Years, del álbum Songs From the Big Chair.

Lee también Skibidi Toilet: ¿quién creó la serie de YouTube que es un fenómeno viral?

Además de un remix de Timbaland catalogado como Party Party X Skibidi Pop, que habría dado nombre a los inodoros que aparecen en la serie, y que en realidad es un remix de la canción “Give it To Me” en su versión (Party Party Phink Version) junto a la canción rusa “Chupki V Krusta” de Fiki.

Aunque en YouTube ya es posible encontrar videos donde se haca referencia a compilaciones de la música que aparecía en la serie creada por el animador originario de Georgia.

Pese a su trama escatológica, la serie ha ganado popularidad entre los usuarios de Youtube, quienes no dudaron en convertirla en disfraces para Halloween y Día de Muertos.

- con información de Luisa García

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sal