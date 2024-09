De Adrián Marcelo a Mariana Echeverría: Reviven las ofensas más destacadas del Team Tierra en LCDLF

Adrián: Shanik me dijo: “te juro por mi hijo muerto que no te voy a nominar y le hice el mismo pacto pero lo chido es que yo no tengo hijo muerto” 🤯



Ahora si te mamaste Adrián 🙂‍↕️#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 pic.twitter.com/B7OwHVbixY