Adrián Marcelo, el famoso youtuber y el ahora exparticipante de La Casa de los Famosos ha estado en tendencia en las redes sociales en las últimas horas, luego de que se diera a conocer su salida voluntaria del reality show, generando controversias y manteniendo la atención de miles de televidentes.

Durante la gala transmitida el martes, la presentadora Odalys Ramírez confrontó a Adrián Marcelo debido a un comentario que realizó y que fue ampliamente criticado por la audiencia. Dicho comentario fue percibido como violento y misógino, especialmente después de la salida de Gomita el pasado domingo.

Lee también: Callo de Hacha defiende a Adrián Marcelo tras abandonar La Casa de los Famosos; denuncia boicot de marcas

Esta situación desató una acalorada discusión entre Adrián Marcelo y Gala Montes, que se prolongó durante varios minutos. Durante el enfrentamiento, el resto de los participantes observaron sin intervenir, lo que culminó en la decisión de la producción de cortar la transmisión en vivo desde la casa.

Mafian TV asegura que Adrián Marcelo fue corrido de La Casa de los Famosos

Este conflicto generó consecuencias importantes en el programa. Como resultado, las actividades planificadas por la producción fueron suspendidas. Además, varios patrocinadores, entre ellos Holanda, Price Shoes, Rexona y Nestlé, publicaron comunicados en redes sociales anunciando su retiro definitivo del proyecto.

La noticia causó un gran impacto en redes sociales, las cuales se llenaron de comentarios tanto de seguidores del programa como de influencers, comediantes y comunicadores. Estos comentarios incluyeron diversas especulaciones sobre la verdadera causa de la salida del influencer involucrado.

Lee también: Adrián Marcelo: Despiden con memes al youtuber tras abandonar La Casa de los Famosos

A través de su cuenta de TikTok, el comunicador mexicano Fabián Pasos, conocido en redes sociales como Mafian TV, reveló que un “gran contacto” le informó que Adrián Marcelo no había dejado la casa por decisión propia, sino que había sido expulsado debido a presiones de los patrocinadores.

"Van a manejar la versión de que él se salió, pero no es así. La presión de la producción, la presión de los patrosinadores propiciaron que él saliera de la casa", expresó.

Asimismo, en otro videoclip, añadió que Marcelo tiene serios problemas, los cuales contribuyeron al colapso del reality show.

" El tipo no se ha dado cuenta que está bajo el yugo, y bajo el mando de una empresa llamada Endemol y Televisa. Adrián Marcelo debe de entender que trabajar en Multimedios, no es trabaja en las grandes ligas. Y obviamente tener un canal de Youtube no te da la fuerza para poder destruir el contenido de una televisora gigantezca".

También te interesará:

La planta medicinal que reduce la ansiedad, el nerviosismo y ayuda a conciliar el sueño

La fruta exótica que cura todas las enfermedades del intestino

El tipo de carne que debes dejar de consumir porque tiene efectos cancerígenos, según la OMS

akv