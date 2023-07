Dalas Review vs Mr. Doctor: Youtubers en medio de la polémica por esta razón

El paso de Dalas Review por internet ha estado marcado de escándalos con sus compañeros y colegas influencers. Recientemente, el youtuber explotó contra Jorge Octavio Arroyo Martínez, mejor conocido como “Mr. Doctor”, por una serie de comentarios a propósito de la muerte de su padre.

Los creadores de contenido no han dejado de ser tendencia en redes sociales. Ante sus millones de seguidores, ambos se lanzan acusaciones que no los han salvado de ser “funados” por la comunidad de internautas.

Incluso, se retaron a un debate para poner sobre la mesa los problemas que han venido arrastrando desde tiempo atrás. Pero ¿cómo empezó la polémica entre los influencers?

¿Qué pasó entre Dalas Review y Mr. Doctor?

Todo comenzó cuando Daniel José Santomé Lemus, o Dalas Review, expresó su postura acerca de la obesidad y el ayuno intermitente en el podcast “Sin miedo al Éxito”.

“Objetivamente, cuesta más comer que no comer y para adelgazar no hace falta ir al gimnasio, te basta con no comer”, dijo el youtuber. Y el comentario no fue bien recibido por su comunidad.

Ante ello, Mr. Doctor le reprochó que no podría hacer ese tipo de recomendaciones sin tener conocimiento del tema o ser especialista, por ejemplo, en nutrición.

El problema entre ambos se agravó cuando Arroyo Martínez opinó sobre la supuesta negligencia que Dalas denunció cuando su padrastro falleció. A través de Twitter, Santomé Lemus acusó al doctor de ser un “busca famas sin escrúpulos”.

De acuerdo con el originario de España, a su padre le dieron medicina que no podía tomar, lo cual agravó sus malestares y culpó al personal médico.

No, no voy a hacer un "debate" contigo sobre la muerte de mi padre.

No tenías ningún derecho a decir que "soy un mal hijo" y que "no es negligencia, se siente culpable por no haberle prestado atención" entre otros insultos.



No tienes moral ninguna.https://t.co/IaUA1cMNpd — Dalas Review 🍞🐝🎖 (@DalasReview) July 16, 2023

Al respecto, Mr. Doctor le explicó que no había sido negligencia, hecho que provocó la furia de Dalas.

Con los ánimos calientes, Arroyo Martínez le advirtió que se estaba enfrentando a un youtuber que cuenta con carrera y posgrado para emitir opiniones con evidencia:

“Ni tú puedes decir que fue negligencia, lo que sí puedes hacer es demandar. Yo no sé si en España, o donde tú vivas, cuál sea la institución encargada de declarar si fue negligencia o no, lo que no puedes hacer es andar hablando sin sustento científico nada más porque tú lo crees”, le dijo.

Dalas Review y Mr. Doctor se retan a un debate

Entre dimes y diretes, Dalas Review retó a Mr. Doctor a realizar un debate para aclarar lo sucedido. Sin embargo, Santomé Lemus le solicitó que fuera en los días en que el médico internista estaba de vacaciones.

La petición fue rechazada y Arroyo Martínez le pidió que la charla fuera reprogramada, aunque al influencer español no le pareció. “No pienso parar hasta que te quiten la licencia, te lo prometo. Y lo voy a conseguir”, le advirtió por medio de Instagram.

Días después, en su cuenta de Twitter Dalas Review indicó que el doctor “le estaba huyendo”. “Más allá de que no para de rechazarme el debate, o poniendo excusas y condiciones absurdas e innecesarias (que encima estoy aceptando para darle el gusto), quiero deciros que no me equivoqué en nada”:

De paso, quiero aclarar varios puntos importantes. Más allá de que no para de rechazarme el debate, o poniendo excusas y condiciones absurdas e innecesarias (que encima estoy aceptando para darle el gusto), quiero deciros que no me equivoqué en nada, esto LO SABE y por eso huye👇🏻 pic.twitter.com/tMvx5XezJ9 — Dalas Review 🍞🐝🎖 (@DalasReview) July 25, 2023

De acuerdo con Mr. Doctor, el debate se llevará a cabo el próximo miércoles 26 de julio a las 20:00 horas de México. Los seguidores podrán sintonizarlo a través de las redes sociales de los influencers, y con ello esperan poner fin a la discusión.

💥Debate Dalas Review / Mr Doctor 🔥



Miércoles 26 de julio 2023 a las 20:00 hrs, Mexico Centro.



Solo se hablará de sus declaraciones dadas en el podcast “sin miedo al éxito”.@DalasReview — Mr Doctor (@MrDoctorOficial) July 25, 2023





