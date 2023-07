¿Cuánto cuestan unos tenis originales ante los "clon" que compró Luis Fernando Peña?

El actor Luis Fernando Peña fue tendencia en redes sociales, luego de revelar que los tenis que compró son clon y recibir críticas por parte de internautas.

Por medio de TikTok, el usuario @.de.tutti.frutti compartió un video donde el actor explica la razón por la cuál compra tenis piratas.

“Sí, los compro. ¿Y? Hay una poderosísima razón por la que yo me compro esos tenis, no me voy a comprar tenis de 11 mil pesos y tener a mis hijos sin comer es así de sencillo”, dijo Peña.

Lee también Critican a Luis Fernando Peña por usar tenis clon y el actor responde: "prefiero gastar en eso"

El intérprete agregó que el 80% de sus tenis no son de marca, pues prefiere gastar el dinero para tener en mejores condiciones a su familia.

¿Cuánto cuestan los tenis originales ante los clon?

El precio de los tenis originales varía según la marca, el modelo y el material utilizado. Sin embargo, en general, los tenis originales son más caros que los clones.

Por ejemplo, un par de tenis Nike Air Force 1, como los que compró el actor, cuestan alrededor de mil 100 pesos, mientras que un par de tenis clon pueden llegar a estar entre 350 a 500 pesos.

Lee también Tunden a Sonido Pirata por cantar sin ánimos en evento; usuarios preguntan "¿todavía existe?"

¿Por qué los tenis clon son más baratos que los originales?

Los fabricantes de tenis originales utilizan materiales de mejor calidad, como cuero, gamuza y tela transpirable. Además, están diseñados por equipos de diseñadores profesionales que trabajan durante meses para crear un producto que sea tanto atractivo como funcional.

Aunado a ello, los tenis originales se fabrican en fábricas de primera calidad que utilizan procesos de producción de vanguardia.

Por otro lado, los tenis clon suelen estar hechos de materiales de menor calidad y son diseñados por equipos de diseñadores menos experimentados. Los clones también se fabrican en fábricas menos eficientes, lo que se refleja en el precio.

Lee también

A pesar de su precio más alto, los tenis originales ofrecen una serie de ventajas sobre los clones. Los tenis originales son más cómodos, duraderos y están mejor diseñados. También son un símbolo de estatus y pueden ayudarte a destacar de la multitud.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

aosr