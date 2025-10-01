¿Cuándo ver "Frankenstein", la nueva película de Guillermo del Toro?

La espera está a punto de terminar, Guillermo del Toro por fin logrará mostrar el proyecto que tardó más de 30 años en preparar: "Frankenstein".

Después de su presentación en el Festival de Venecia 2025, la película recibió una ovación de 13 minutos de aplausos, generando expectativas gigantes y hype enorme en el más reciente film del cineasta mexicano.

Durante el fin de semana en el Festival de Venecia, Del Toro reconoció que la película será el resultado de 30 años de preparación, y la intensa obsesión por la obra de Mary Shelley.

¿Cuándo ver "Frankenstein"?

La película se estrenará en cines seleccionados el 23 de octubre y en Netflix a partir del 7 de noviembre.

Por medio de la plataforma X, Netflix Latinoamérica compartió el primer tráiler, junto con la leyenda: “Siempre hay dos lados de la historia”.

El tráiler rápidamente llamó la atención de miles de usuarios, en poco más de 4 horas cuenta con casi 50 mil vistas , mientras que la publicación en su canal de youtube en inglés ya supera las 300 mil views.

Siempre hay dos lados de la historia. 'Frankenstein', una película de Guillermo del Toro, protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz, llega a cines seleccionados el 23 de octubre y a Netflix el 7 de noviembre. pic.twitter.com/YTD37FlMRb — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 1, 2025

Origen de la novela

La novela Frankenstein o también conocida como el moderno Prometeo fue escrita por Mary Shelley en 1818, lo sorprendente es la historia detrás, Shelley inventó a uno de los personajes más icónicos de la ciencia ficción cuando tenía sólo 18 años, mientras se encontraba en Suiza junto a Percy Bysshe Shelley y Lord Byron.

La historia que se ha convertido en un clásico que combina elementos góticos y reflexiones filosóficas sobre ética, ciencia y condición humana, el moderno Prometeo fue el resultado de un reto literario entre Mary y los dos hombres que estaban a su lado.

Mary Shelley, la vida de la escritora que inventó a Frankenstein. Imagen: National Geographic.

