Este 10 de octubre se celebran diversos actos conmemorativos con el propósito de concientizar y visibilizar temas que le conciernen a la sociedad.

Los siguientes temas son los que se celebran este 10 de octubre: Es Día Mundial de la Salud Mental, Día mundial del huevo, Día Internacional de las Personas sin Hogar, Día Mundial contra la Pena de Muerte.

Por lo que aquí te contaremos todo lo que necesitas saber sobre los hechos históricos que han ocurrido a través de los años en un día como hoy.

¿Cuáles son las efemérides de este 10 de octubre?

Día Mundial de la Salud Mental

Este día es una oportunidad perfecta para crear conciencia sobre el tema de la salud mental, los problemas que se enfrentan, reducir el estigma y movilizar esfuerzos globales para mejorar el acceso a los servicios de salud mental.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) este año se centra específicamente en la infancia y la adolescencia, ya que son etapas en las que los jóvenes se desarrollan con las experiencias que viven durante sus primeros años de vida y que marcan significativamente su salud mental en la edad adulta.

Es por eso que los gobiernos deben desarrollar políticas basadas en los derechos humanos que fortalezcan y amplíen los servicios comunitarios de salud mental.

Estos servicios tienen que ayudar a regular las emociones, reducir las conductas de riesgo y desarrollar la resiliencia para gestionar la adversidad. Los entornos sociales y las redes de apoyo son claves para promover y proteger la salud mental de niños y adolescentes, menciona la OMS.

Día mundial del huevo

El Día Mundial del Huevo se celebra el segundo viernes del mes de octubre, y tiene como propósito reconocer la importancia y los aportes que este alimento brinda al ser humano.

El Gobierno de México menciona que el huevo en México es uno de los productos de la canasta básica con más demanda en el país. Tiene un gran aporte de energía, proteínas y nutrientes en el desayuno, merienda e incluso cena.

Es un alimento que se utiliza para preparar diversas formas de comidas, ya sea en sus diferentes presentaciones o para postres, panes y complementos.

Día Internacional de las Personas sin Hogar

El sitio web de REMAR menciona que este es un día para visibilizar la realidad de muchas personas sin hogar, que han sufrido muchos riesgos.

En todo el mundo, independientemente del nivel de desarrollo, hay personas que se encuentran en esta grave situación de calle, por lo que es importante una atención urgente.

Día Mundial contra la Pena de Muerte

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), menciona que este día es para conmemorar la reflexión sobre la relación de la pena de muerte con la tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Se trata de poder erradicar estas prácticas a nivel mundial en varios países que todavía lo hacen, aunque ahora sean pocos. México es uno de los países que se opone firmemente a esta práctica.

