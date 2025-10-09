Los mejores trucos y consejos para mantener limpia tu cocina, según la IA

La cocina es un espacio de trabajo donde múltiples labores se pueden realizar al mismo tiempo, mientras se lleva a cabo la preparación de los platillos. En este espacio conviven todo tipo de ingredientes y productos que pueden llegar a ensuciar las superficies y dejar manchas difíciles de quitar.

Si ya intentaste todo tipo de remedios y consejos para mantener el espacio de tu cocina siempre ordenada, la IA puede darte ideas frescas sobre nuevas maneras de organización y limpieza.

El cepillo de cocina permite una limpieza más higiénica gracias a su secado rápido. Foto: Freepik

Los mejores trucos y consejos para mantener limpia tu cocina

Mantén tu cocina impecable y convierte este espacio en un lugar más saludable y agradable para disfrutar cada comida con pequeños hábitos diarios, como usar ingredientes naturales y organizar los utensilios, marcarán una gran diferencia.

Elimina la grasa con ingredientes naturales: La IA recomienda utilizar una mezcla de vinagre blanco y bicarbonato de sodio para limpiar estufas, campanas y paredes. Esta combinación elimina la grasa y desinfecta sin necesidad de químicos fuertes.

Los utensilios de limpieza, como esponjas y cepillos, juegan un papel crucial en la higiene en la cocina. Foto: Freepik

Otros consejos de organización en la cocina

Organiza por zonas: separa los espacios para cocinar, lavar y almacenar.

Despeja las encimeras: deja solo lo esencial para evitar acumulación de polvo y grasa.

Crea una rutina diaria: destina 10 minutos al día para limpiar superficies, lavar trastes y barrer.

Clasifica los utensilios: guarda los más usados en lugares accesibles y los demás en repisas o cajones.

El limón puede ser tu mejor amigo para limpiar tu cocina

*Esta nota fue creada con asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de un periodista del Grupo de EL UNIVERSAL.

