¿Cuál es la zona del cuerpo donde se activa el amor romántico, según Harvard?

El amor romántico, esa poderosa emoción que ha inspirado poemas, canciones y obras de arte a lo largo de la historia, ha sido objeto de estudio en una de las universidades más prestigiosas del mundo: Harvard. Lejos de ser solo una cuestión de corazones acelerados, la ciencia ha demostrado que el amor tiene una raíz más profunda en el cuerpo humano, particularmente en el cerebro.

Harvard: Pionera en el estudio de las emociones humanas. Fuente: Freepik.

Un estudio realizado por la Escuela de Medicina de Harvard, titulado "Love and the Brain", ha desvelado que el amor romántico no se siente únicamente en el corazón, como suele pensarse, sino que activa áreas específicas del cerebro. Este hallazgo, liderado por los profesores Richard Schwartz y Jacqueline Olds, ofrece una nueva comprensión sobre cómo funciona esta emoción tan universal.

Leer más: Cuál es el secreto para vivir mejor los últimos años de vida, según estudio de Harvard

A través del uso de tecnologías avanzadas de imágenes cerebrales, los investigadores de Harvard descubrieron que el amor romántico activa zonas del cerebro relacionadas con el sistema de recompensa. Estas áreas se iluminan en las exploraciones cuando una persona piensa en su pareja, lo que indica que el amor es una respuesta neuroquímica que genera sensaciones de placer y bienestar.

Harvard: Pionera en el estudio de las emociones humanas. Fuente: Freepik.

El sistema de recompensa del cerebro, impulsado por la dopamina, juega un papel fundamental en estas respuestas emocionales. La dopamina es una hormona que genera una sensación de placer intenso, lo que explica por qué el amor puede ser tan absorbente e incluso adictivo. A su vez, otras hormonas como la oxitocina y la vasopresina también intervienen, favoreciendo la conexión emocional y el apego a largo plazo.

¿Por qué sentimos el amor en todo el cuerpo?

Aunque el amor se activa en el cerebro, tiene manifestaciones físicas claras en el resto del cuerpo. El aumento del ritmo cardíaco, las manos sudorosas y el rubor en las mejillas son algunas de las respuestas del sistema nervioso a la activación del circuito de recompensa cerebral. Estas respuestas están directamente vinculadas a la emoción del amor, aunque su origen no sea el corazón, sino el cerebro.

Harvard: Pionera en el estudio de las emociones humanas. Fuente: Freepik.

El estudio de Harvard pone de manifiesto que el amor es mucho más que una emoción abstracta, es una experiencia profundamente física que se origina en procesos cerebrales complejos. Con estos hallazgos, los especialistas no solo nos ofrecen una nueva forma de entender el amor romántico, sino que también nos permiten apreciar cómo nuestras emociones están entrelazadas con nuestra biología de maneras que apenas comenzamos a descubrir.

Leer más: ¿Cuáles son las especias que recomienda la Universidad de Harvard para fortalecer la salud mental?

Gracias a investigaciones como "Love and the Brain", hoy sabemos que el amor es mucho más que una simple emoción. Es una experiencia que activa nuestro cerebro de maneras complejas, provocando cambios físicos y emocionales que pueden ser estudiados y comprendidos a través de la ciencia.