¿Cuál es el tipo de diabetes que puedes padecer si trabajas de noche?

La diabetes es conocida como una enfermedad silenciosa se caracteriza principalmente por no presentar síntomas o si se manifiesta son muy generales e inespecíficos. La misma tiene que ver con el azúcar elevado en sangre, generando una falta de insulina o un efecto reducido en órganos como el hígado.

Según Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la insulina es la hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. Cuando se padece diabetes tipo 1 el cuerpo suele no producirla, y cuando se tiene diabetes tipo 2 el cuerpo no utiliza la insulina de manera adecuada.

Si esta hormona no funciona correctamente en el cuerpo, el exceso de glucosa empieza ocasionar distintos daños en los principales órganos y tejidos como los ojos, los riñones y los nervios. De otro lado, esta patología también la pueden sufrir las mujeres en estado de embarazo y se denomina diabetes gestacional, la cual puede afectar la salud del bebé que viene en camino.

Diabetes. Fuente: Freepik

Al ser una patología silenciosa se dificulta identificar los síntomas que pueden alertar el padecer esta enfermedad. Sin embargo, existen algunas señales que pueden indicar diabetes: Aumento de la sed y de las ganas de orinar, aumento del apetito, fatiga, visión borrosa, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies, úlceras que no cicatrizan o pérdida de peso sin razón aparente. Lo cierto es que también existe otro síntoma a tener en cuenta que está relacionado con el trabajo nocturno.

Esta enfermedad podría provocar tu cuerpo si trabajas en la noche

De acuerdo con un estudio publicado por la revista de medicina Sleep, se sugiere que trabajar en la noche puede llegar a alterar la tolerancia de la glucosa en la sangre, por lo cual incide en tener un mayor riesgo a desarrollar diabetes tipo 2.

Según el resultado de esta investigación, se ha identificado que los niveles de glucosa eran un 16% más alto durante la noche de trabajo, en comparación con un día diurno. Además de ello, los niveles de producción de insulina del turno de noche fueron entre un 40 a 50% más altos que durante el día.

Por su parte, el encargado del estudio, Christopher Morris, investigador postdoctoral en el Programa de Cronobiología Médica de la División de Medicina del Sueño de Brigham y de la Universidad de Harvard señaló que “estos hallazgos son importantes porque demuestran, en condiciones de laboratorio altamente controladas, que la exposición continuada a trabajar de noche altera la tolerancia a la glucosa y eso puede conducir claramente a la diabetes tipo 2″.

El trabajo nocturno podría ocasionar diabetes. Fuente: Freepik

Recordemos que el estudio se realizó con 13 adultos sanos, no obesos y sin antecedentes significativos de trabajo nocturno. Asimismo, llevarán una dieta isocalórica, incluyendo las comidas mixtas estandarizadas en los días 1 y 3 de día / noche de trabajo para evaluar la glucemia y respuestas a la insulina.





