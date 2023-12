¿Cuál es el origen del trend "descuido Venga la Alegría" que invade TikTok?

Recientemente en redes sociales se han hecho virales varios trends como “los labiales”, “resolver”, etc, que aunque no tengan un significado en especial, han llamado la atención de varios cibernautas.

Actualmente existe una nueva moda que ha invadido la plataforma de TikTok, llamada: “descuido Venga la Alegría”. Y si no sabes qué significado tiene, aquí te lo decimos.

¿Que significa el nuevo trend de TikTok "descuido Venga la Alegría"?

Aunque al escuchar este nombre muchas personas lleguen a asociarlo con el programa televisivo de Tv Azteca, lo cierto es que no tiene una explicación lógica para muchos usuarios que han visto esta tendencia en la plataforma china.

El origen de este meme surgió años atrás, cuando cibernautas comenzaron a buscar en las redes sociales, especialmente en YouTube, videos de caídas “chistosas” o “descuidos” que los conductores del programa matutino habían tenido.

Lo raro o lo qué no se sabe es cómo a raíz de esta búsqueda, usuarios decidieron asociar estos videos para migrar la palabra a TikTok y crear un meme de eso. Y no solo eso, escribirla en comentarios de vídeos de otros creadores de contenido, quienes también se han visto confundidos, pues sus clips no tienen nada que ver con esa frase. Pero, lo que sí es verídico es que los cibernautas se han divertido con este trend que para muchos puede parecer un poco confuso.

¿Qué es "Venga la Alegría"?

Venga la Alegría es un programa matutino producido por Tv Azteca. Su transmisión va dirigida a todo público, con temas de interés personal como entretenimiento, horóscopos, resumen de telenovelas, cocina, belleza, sexualidad, reflexiones,juegos, humor, espectáculos entre otros.

El programa es conducido por Kristal Silva, Mauricio Barcelata, Luz Elena González, Jimena Longoria, Enrique Mayagoitia, Sergio Sepúlveda, Patricio Borghetti y Flor Rubio.

