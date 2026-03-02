Cortos animados con IA retratan conflicto de EU contra Irán; se viralizan en redes sociales

La mañana del pasado sábado 28 de febrero, Estados Unidos en coordinación con Israel orquestó un ataque militar a gran escala en contra del régimen iraní. Como consecuencia de los bombardeos a distintos puntos del país, se confirmó la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamaneí.

De acuerdo con el mandatario estadounidense la operación denominada como "Furia Épica" fue la "mejor oportunidad" para frenar el desarrollo del programa nuclear de Teherán, eliminando así las amenazas. Estos ataques, detalló, podrían extenderse hasta por cuatro o cinco semanas más.

"Estamos garantizando que el promotor número del terrorismo NUNCA puede obtener un arma nuclear", señaló. Asimismo, explicó que la región iraní "ya contaba con misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases, tanto locales como extranjeras", lo que representaba una "clara y colosal amenaza".

El presidente defiende la ofensiva militar y sostiene que busca impedir que Teherán consolide capacidades nucleares y de largo alcance. (01/03/26) Foto: Captura de video

Donald Trump protagoniza cortos animados sobre conflicto con Irán

Aunado a ello, en los últimos días se han difundido en redes sociales diferentes videos animados generados con inteligencia artificial que hacen referencia a este suceso y otras decisiones tomadas por el presidente Donald Trump en torno a su política exterior y en cuestión de seguridad social.

Los cortos publicados y difundidos en la plataforma de X recrean el contexto del conflicto y el papel de Donald Trump, mezclando la realidad con la sátira y elementos visuales estéticos y exagerados, características que identifican el género japonés del anime.

Este tipo de contenidos audiovisuales suele multiplicarse en momentos de alta tensión internacional como una forma de humor, crítica política y comentario social colectivo. Diversos usuarios han compartido el clip animado junto con opiniones, posturas y puntos de vista diferentes.

WW3 episode 5 preview pic.twitter.com/TkZzAjafqu — PsyopAnime (@PsyopAnime) March 1, 2026

Bajo el nombre de WW3 (Tercera Guerra Mundial), los distintos cortos animados utilizan como referencia la estética de otras obras japonesas, como One Piece y JoJo's Bizarre Adventure. Por su parte, la narrativa empleada toma como referencia las actualizaciones del conflicto entre ambas naciones.

Finalmente, los internautas utilizan las herramientas de IA generativa para satirizar la figura de Trump o relatar eventos del conflicto de forma estilizada. "Sin ironía, has cubierto las noticias con mayor precisión que los medios tradicionales. Siempre es un placer ver tus creaciones", escriben.

This is why I worked on One Piece. pic.twitter.com/7K0vkj7Esf — Aiden Guo (@aidenguoai) March 2, 2026

