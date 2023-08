El estrés es la gran enfermedad de nuestros días y constantemente acecha la salud de miles de personas alrededor del mundo.

Este mal tiene la particularidad de manifestarse en nuestro organismo de muchas formas, siendo una de ellas la pérdida del cabello.

De acuerdo con un informe de la Academia Estadounidense de Dermatología, las personas sanas pierden de unos 50 a 100 hebras de cabello todos los días. Pero en caso de que el volumen sea superior, se podría diagnosticar de un padecimiento llamado efluvio telógeno, o caída excesiva de cabello.

¿Qué es el efluvio telógeno?

El efluvio telógeno es un padecimiento que sufren las personas, aunque todavía no se sabe que tan común es. “Esto se debe, en parte, a que muchos pacientes no reciben el diagnóstico adecuado. Pero es más probable que se vea más en mujeres que en hombres, ya que los cambios en el cuerpo relacionado con el embarazo pueden desencadenarlo”, aseguró Angela Lamb, dermatóloga en el Hospital Monte Sinaí en la ciudad de New York al portal de The New York Times.

Por otro lado, en recientes investigaciones, se pudo determinar que las personas suelen desarrollar efluvio telógeno entre seis semanas y tres meses después de un evento estresante, por lo que no representa algo temporal. “Una cirugía mayor, una enfermedad crónica o de corta duración (sobre todo si uno de los síntomas fue fiebre), un embarazo o la muerte de un familiar, en esencia, cualquier cosa que ocasione estrés o un impacto en tu sistema”, señaló la propia Lamb.

En los mismo estudios se comprobó que el estrés eleva los niveles de cortisol en el cuerpo, una hormona que interrumpe el crecimiento del pelo. Las investigaciones dan a entender que este tipo de pérdida del cabello puede ocurrir luego de que la gente se recupera de la COVID-19. “Si tu cabello estaba bien, luego te da covid y después de seis, 10 o 12 semanas pierdes un montón de cabello en la ducha… eso es efluvio telógeno”, puntualizó Lamb.

Si se te está cayendo el cabello por estrés, los especialistas recomendaron tomar una multivitamina diaria que posea vitamina D, que contribuye al crecimiento del cabello, y vitamina B12, aunque no han demostrado ser eficientes en algunos de los pacientes con efluvio telógenos. También se sostiene que las vitaminas podrían ser aún más importantes para las personas que se están recuperando de una cirugía mayor, ya que las deficiencias pueden ser más frecuentes en ese periodo.