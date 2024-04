Conoce la mejor forma de evitar pérdida de masa muscular tras falta de ejercicio, según la ciencia

En ocasiones, situaciones como lesiones, enfermedades o compromisos personales pueden impedirnos mantener nuestra rutina de entrenamiento durante varias semanas.

Sin embargo, existe un método que puede ayudarte a conservar tu masa muscular incluso en periodos de inactividad prolongada.

Descubre el método para conservar la masa muscular sin entrenar. Fuente: Freepik.

El entrenamiento de fuerza es fundamental para construir y mantener la masa muscular, pero ¿qué sucede cuando no puedes entrenar durante un tiempo prolongado? La pérdida muscular puede ser una preocupación, pero hay medidas que puedes tomar para minimizar este efecto.

Investigadores de la Universidad de Edith Cowen (Australia) han descubierto una estrategia concreta que ha demostrado ser efectiva en la conservación de la masa muscular durante la inmovilidad.

Según los hallazgos publicados en Medicine and Science in Sports and Exercise, este método implica un tipo específico de contracción muscular que ha resultado ser altamente beneficioso.

Durante el estudio, se inmovilizó el brazo no dominante de 36 jóvenes sedentarios durante tres semanas. Estos participantes se dividieron en tres grupos: uno realizó contracciones concéntricas (el músculo se acorta), otro realizó contracciones excéntricas (el músculo se alarga) y un grupo de control que no realizó ningún ejercicio.

Los resultados fueron reveladores. Mientras que el grupo de control experimentó una disminución significativa en la fuerza muscular del brazo inmovilizado, los grupos que realizaron contracciones musculares vieron una reducción mínima o incluso un aumento en la fuerza y el tamaño muscular. De esta manera, este grupo experimentó el mayor efecto de protección muscular. Ya que esté tipo de contracción no solo contrarrestó la atrofia muscular, sino que también proporcionó un efecto protector contra el daño muscular posterior al ejercicio.

De esta manera, los movimientos de alargamiento muscular, pueden ser una herramienta efectiva para mantener y proteger la masa muscular en condiciones de inactividad.