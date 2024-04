“Me anda buscando el gobierno”: ¿qué dice la nueva canción de Bizarrap y Natanael Cano?

Este miércoles 3 de abril, Bizarrap y Natanael Cano se convirtieron en tendencia debido al estreno de su nueva colaboración “Music Sessions #59”, donde incluyeron dos sencillos muy diferentes mezclando los corridos tumbados con la música urbana.

Si bien, en el primer tema, el cual se titula 'Endiamantado', se observa al intérprete de 23 años rapeando en el clásico estudio color azul, donde artistas como Shakira, Residente, Raw Alejandro y Anuel han colaborado junto al argentino.

La letra de esta primera parte habla sobre cómo ha sido el ascenso del intérprete de “Amor tumbado” en estos últimos años y de cómo, aunque ahora tiene gustos caros gracias a su éxito, no quita las duras "batallas" que ha enfrentado para llegar hasta donde está ahora.

Lee también: Peso Pluma a Natanael Cano durante concierto en CDMX: "es el rey de la música mexicana"

"Endiamantado siempre volado, ahora me miran que ando bien tumbado", "ahora me miran tumbado, siempre volado como de ser", son algunas de las frases que incluye en el tema, en el que, además se hace referencia a algunos capos como Rafael Caro Quintero.

El segundo sencillo, el cual lleva por nombre "Entre las de 20", es más del estilo de Cano, pues aunque pueden oírse los beats de Biza, resuenan las guitarras y trompetas. En éste se observa a ambos artistas cabalgando por algunas calles de Buenos Aires.

En este sencillo se puede escuchar a Nata cantando sobre una decepción amorosa: "Pa' cuidarte y olvidarte, mija no fuiste bastante. No te sientas la mejor, fuiste una más del montón", es parte de la letra.

A casi una hora de su estreno, el video ya supera el millón de reproducciones y los 600 mil me gusta, además de que varios usuarios, la han calificado como la mejor sesión de Bizarrap.

Lee también: VIDEO: Natanael Cano regala fajo de dólares a niña en semáforo y fans le "aplauden"

Letra completa de los dos sencillos de “Music Sessions #59”, colaboración de Bizarrap y Natanael Cano

"Endiamantado"

Dímelo Biza BZRP Endiamantado siempre volado ahora me miran que ando bien tumbado muchos me han fallado pero ya he gastado mucho más dinero de lo ganado Ahora que saben que estamos arriba piensan que uno no ha batallado El jesucristo en el pecho innecesario pero lo traigo endiamantado Me gusta lo caro hey como Rafa Caro hey la party en el carro tronando corridos brindando con Dry Rosé Ahora me miran tumbado siempre bien volado como debe ser Es un vergazo de feria ando todo tatuado como Lil Wayne ando bien flow Frank Sinatra en la 9 de Julio, me siento Gardel (el parpadeo) Me anda buscando el gobierno si hubiera un problema me pelo en el Jet Endiamantado siempre volado ahora me miran que ando bien tumbado Muchos me han fallado pero ya he gastado mucho más dinero de lo ganado Ahora que saben que estamos arriba piensan que uno no ha batallado El jesucristo en el pecho innecesario pero lo traigo endiamantado Bien empolvados encapuchados En la Suburban los paquetes cargo Traigo el AR-15 bien customizado y el logotipo CT bien grabado El juego cambié el hocico les tapé a más de uno lo dejamos a pie El viejo continente lo conozco bien llego a Barcelona y voy al W Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta nomás que me lo agreguen a la cuenta Viviendo recio conozco la vuelta yo la he vivido a mi nadie me cuenta Me compré mi primer Cayenne y fue a los 16 Andando en lo que ando enemigos me busqué Endiamantado siempre volado Ahora me miran que ando bien tumbado Muchos me han fallado pero ya he gastado mucho más dinero de lo ganado Ahora que saben que estamos arriba piensan que uno no ha batallado El jesucristo en el pecho innecesario pero lo traigo endiamantado Endiamantado siempre volado Ahora me miran que ando bien tumba a a a a a a Ya no pregunto cuanto es lo que cuesta nomás que me lo agreguen a la cuenta Viviendo recio conozco la vuelta Yo la he vivido, a mi nadie me cuenta

"Entre las de 20"

Por acá ya no hay rastro de lo que conocías de mi ¿Tienes más dudas o me bajo? Por si hay algo mal por aquí A mi mamá el recado le dije que cortamos que no tengo tiempo pa' gastarlo pero sí dinero pa' tirar Hoy se mueve diferente entre clase de gente y son puros delincuentes estamos de moda entre las de veinte Burberry la gabardina voy pa' Argentina Una mina que me tira se pone celosa cuando ellas me miran Pa' cuidarte y olvidarte mija no fuiste bastante No te sientas la mejor fuiste una más del montón Corridos tumbados Traigo pila pa' rato y aunque no somos tanto me fumo un gallo y me levanto aunque no quiera despertar El aire transitando y tu recuerdo siempre llega a mi Otra me está esperando quiere que le de lo que te dí El vestido es Valentino su bolso el más fino tomando del mejor vino la lavada nos acorta el camino Burberry la gabardina voy pa' Argentina Una mina que me tira se pone celosa cuando ellas me miran Pa' cuidarte y olvidarte mija no fuiste bastante No te sientas la mejor fuiste una más del montón

- Con información de Mariel López

También te interesará:

La infusión que te ayudará a conciliar el sueño con efectos antiinflamatorios

El tipo de queso con más proteína que la leche que te ayudará a dormir mejor

Tras Sheinbaum vs Xóchitl Gálvez, ahora AMLO y Salinas Pliego se enfrentan dentro del ring con ayuda de IA

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv